Produktionsledare lantbruk
Malmströms Jordbruks AB / Jordbruksjobb / Vadstena Visa alla jordbruksjobb i Vadstena
2025-12-15
, Motala
, Mjölby
, Karlsborg
, Haninge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Malmströms Jordbruks AB i Vadstena
Vill du vara med och leda en ägg- och spannmålsproduktion med fokus på kvalitet, miljö, djurvälfärd och utveckling?
Broby Gård ligger strax söder om Vadstena och driften består av integrerad produktion med spannmålsodling på 520 ha, drygt 130 00 värphöns samt 35 000 unghönsplatser. På gården finns modern maskinpark, spannmålstork/lagring och foderberedning. Vår ambition är att vara så cirkulära som möjligt och på sikt bli CO-neutrala och fossilfria. Idag är vi fyra som jobbar heltid plus en eller två i säsong.
Nu söker vi en engagerad och driven person som vill ta helhetsansvar hos oss. Som driftledare för lantbruket kommer du vara en nyckelperson i vårt företag med ansvar för den dagliga driften i produktionen tillsammans med ägarna.
I rollen på företaget kommer du att:
Leda, planera och deltaga det dagliga arbetet i produktionen
Ansvara för arbetsmiljö, djurvälfärd, reparationer och underhåll
Följa upp produktionsresultat och arbeta med ständiga förbättringar
Vara en del i det strategiska utvecklingsarbetet, projekteringar för investeringar och byggnationer samt genomförandet av dem.
Vi söker dig som:
Har erfarenhet av djurhållning och växtodling
Har god förståelse för djurhållning, smittskydd och produktionsoptimering
Är en naturlig ledare med god samarbetsförmåga
Är noggrann, praktiskt kunnig och lösningsorienterad
Har goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
B-körkort och sprutcertifikat krävs
Vi erbjuder:
En varierande roll där man får ta stort ansvar i ett familjeföretag med höga ambitioner
Möjlighet att påverka och utveckla både produktionen och din roll
Arbete i en positiv arbetsmiljö med engagerade kollegor och ägare
Fortbildning och stöd vid behov
Potentiell möjlighet till framtida boende på gården Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-11
E-post: thomas@mjab.eu Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Malmströms Jordbruks AB
(org.nr 556393-8959)
Broby 201 (visa karta
)
592 92 VADSTENA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Thomas Malmström thomas@mjab.eu 0707762400 Jobbnummer
9643548