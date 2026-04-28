Produktionsledare kvällsskift till Hoval AB
2026-04-28
Hoval AB ingår i Hoval Group, som är en familjeägd koncern med säte i Liechtenstein. Koncernen har 3 000 anställda. På siten i Jönköping arbetar idag 60 medarbetare. Vi jobbar inom området energiåtervinning och tillverkar roterande värmeväxlare. Läs mer på www.hoval-energyrecovery.com.
Hovals produktionsanläggning på Hedenstorp har stort förtroende i koncernen och genom fortsatt tillväxt ökar behov av kompetens inom flera områden. För att kunna hantera och ge rätt förutsättningar till den ökade kapaciteten så rekryterar nu en produktionsledare till ett kvällsskift.
På Hoval är säkerhet och god arbetsmiljö viktiga frågor och är nyckeln för att du ska trivas på arbetsplatsen. Du kommer arbeta tillsammans med ett engagerat och kompetent team där ni tillsammans tar ansvar och bidrar i det dagliga arbetet.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
Leda, motivera och utveckla underställd personal så att rätt förutsättningar finns att nå uppsatta mål
Ansvara över daglig styrning samt att produktivitet, kvalitet och leverans sker i enlighet med uppsatta mål
Personalansvar inkluderat medarbetarsamtal, lönesamtal, rehabilitering och rekrytering
Säkerställa att produktionen sket enligt lagar, regler och krav beträffade en säker arbetsmiljö samt ett miljösäkert arbete
Delta, stödja och bidra till Hovals löpande arbete med ständiga förbättringar
Aktivt delta och bidra till att företagets övergripande utveckling och framdrift
Du som söker tjänsten har en eftergymnasial utbildning med relevant teknisk inriktning samt några års arbetslivserfarenhet från produktionsledande arbete. Som ledare tror du på ett aktivt och närvarande ledarskap och har en ständig vilja att utvecklas som ledare. Du har god förståelse för produktionsprocesser, tillverkningsmetoder, produktivitet, kvalitet, säker arbetsmiljö och ständiga förbättringar. Du är en naturlig ledare som genomstruktur, driv och initiativ får saker att hända, självständigt såväl som i grupp. Du besitter goda kommunikativa färdigheter där du samarbetar och skapar relationer med interna och externa parter. Du har goda IT-kunskaper, med fördel från ett större affärssystem, samt språkkunskaper i svenska och engelska.
Du ingår i team om 3 produktionsledare och rapportera till Produktionschef.
Vad erbjuds du hos Hoval?
På Hoval är vi övertygade om att framgång nås genom att jobba tillsammans i team. Här är medarbetarna vår viktigaste resurs, där delaktighet och glädje är de två viktiga delar som genomsyrar allt vi gör. Vi stöttar varandra och är måna om att skapa en bra arbetsmiljö. Vi jobbar med ständiga förbättringar och lägger fokus på att utvecklas våra processer i en framåtanda företagskultur. Vi erbjuder en anställning i ett stabilt bolag, regelbundna friskvård samt god och säker arbetsmiljö.
I denna rekrytering samarbetar vi med Ljung Kompetensförsörjning AB. Ansökningar hanteras löpande och tjänsten kan tillsättas innan utsatt datum. Skulle du ha frågor eller funderingar kring tjänsten så är du välkommen att höra av dig till Marcus Ljung på 0705-187441 alternativt marcus.ljung@ljungkompetens.se
. Oavsett om du går vidare i processen eller inte så kommer du att få en återkoppling på din ansökan.
Sista dag att ansöka är 2026-05-28
Detta är ett heltidsjobb.
