Produktionsledare / kökschef till catering
2026-03-02
Är du vår nästa kökschef för cateringverksamheten? Vi söker dig som brinner för gastronomi, ledarskap och hållbar utveckling - och som vill vara med och ta oss vidare på vår resa inom cateringvärlden.
I rollen får du ett övergripande ansvar för den dagliga produktionen i köket och blir en nyckelperson i att utveckla våra menyer, arbetssätt och vårt kulinariska uttryck. Hos oss värdesätter vi kvalitet, kreativitet och omtanke om både gäster och råvaror.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter
Som kökschef kommer du bland annat att arbeta med:
• Personalplanering, coaching och teambuilding
• Menyutveckling och konceptarbete
• Kvalitetssäkring och utveckling av rutiner
• Säkerställande av hållbara och miljömedvetna arbetsmetoder
• Inköp och leverantörsrelationer
Kalkylering och kostnadskontroll / ekonomiskt ansvar

Publicering: 2026-03-02

Om tjänsten
Tjänsten är huvudsakligen förlagd till dagtid på vardagar men tidig morgon, sen kväll och helg förekommer. Tillträde sker enligt överenskommelse.
Vi träffar gärna dig för ett samtal där vi kan berätta mer om vilka vi är - och du får möjlighet att dela med dig av dina erfarenheter, din matfilosofi och dina mål i yrkeslivet.
Om Elwing & Co. Catering AB
Elwing & Co. Catering är ett kollektivanslutet familjeföretag grundat 1991. Vi har ett väl etablerat varumärke och arbetar med mat, råvaror och service av högsta kvalitet. Våra uppdrag består främst av företagscatering och event av varierande storlek.
Hållbarhet genomsyrar hela vår verksamhet - från råvaruval till arbetsprocesser.
Vårt kök finns på Anderstorpsvägen 20 i Solna, endast några minuters promenad från Huvudsta Centrums tunnelbana.
Sedan januari 2014 driver vi även Bar & Café Berwald i Berwaldhallen, Stockholm.
Vill du vara med och fortsätta utveckla ett av Stockholms mest välrenommerade cateringkök? Välkommen att höra av dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-01
Endast e-postansökan, CV och personligt brev
E-post: rekrytering@elwingcatering.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Produktionsledare / Kökschef". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Elwing & Co. i Stockholm AB
(org.nr 556425-4745), https://elwingcatering.se/
Anderstorpsvägen 20 (visa karta
)
171 54 SOLNA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Elwing & Co Catering Kontakt
Ägare
Calle Elwing rekrytering@elwingcatering.se 0851484880 Jobbnummer
9770828