Produktionsledare inom automotive
Benteler Automotive Skultuna AB / Maskiningenjörsjobb / Västerås
2025-12-16
eller i hela Sverige
Som produktionsledare har du en nyckelfunktion i den dagliga verksamheten vilket bland annat innebär arbetsledning, produktionsplanering och rapportering. Du är med och bidrar inom två av våra viktigaste områden; människor och kvalitet. Därför sätter vi redan från start en tydlig utbildningsplan för att ge dig möjlighet att bli den bästa ledaren.
I dina arbetsuppgifter ingår personalansvar och arbetsledning av ditt team med hjälp av teamledare. Andra exempel på arbetsuppgifter är:
Motivera, stötta och utveckla ditt team
Tydliggöra mål och ansvar
Vidareutveckla kvalitetsprocesser
Hantera hälso- och säkerhetsarbete
Säkerställa goda relationer med andra avdelningar
Driva projekt- och förbättringsarbeten
Vi har totalt tre produtionsledare i fabriken och tillsammans ansvarar de för ungefär 110 produktionsmedarbetare och teamledare. Som produktionsledare rapporterar du till produktionschefen. Publiceringsdatum2025-12-16Kvalifikationer
För att lyckas i rollen som produktionsledare är det viktigt att du är intresserad av människor, kvalitetsarbete och teknik samt tycker om när det händer mycket. Detta är ett jobb för dig som vill ha ett varierande jobb där ingen dag är den andre lik. Du behöver ha en avslutad gymnasieutbildning samt minst tre års erfarenhet i en ledande befattning med personalansvar från tillverkande industri. Det är meriterande om du har arbetat inom Automotive-industrin. I denna tjänst behöver du även ha goda kunskaper i både svenska och engelska, så väl i tal som skrift. Det är också ett krav att du är van att använda olika typer av datorprogram. Om du har erfarenhet av Lean Production, har B-körkort eller har arbetat med SAP så är det en fördel.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Du är en ledare som skapar engagemang och delaktighet. Vidare behöver du vara självgående, mål- och resultatorienterad samt stabil och kunna prioritera i pressade situationer. För att passa i rollen behöver du också ha lätt för att samarbeta i team och är bra på att planera och organisera ditt arbete.
Välkommen in med din ansökan!
BENTELER är den föredragna leverantören av effektiva, miljövänliga och säkra system och produkter för den globala bilindustrin. Företaget har 30 000 anställda vid ca 170 kontor och fabriker inom försäljning, utveckling och produktion i 40 länder runt om i hela världen.
BENTELER Automotive Skultuna AB är en av BENTELER:s ledande enheter för utveckling och produktion av säkerhetssystem och andra strukturella komponenter i aluminium till europeiska bilproducenter. Efterfrågan på våra komponenter ökar ständigt och våra största kunder är stora biltillverkare med säte i Sverige och Tyskland. Vi är i dagsläget ungefär 180 anställda, varav 140 kollektivanställda och 40 tjänstemän.
Hos oss får du trevliga kollegor, flextid och möjlighet till en stark utveckling. När du börjar hos oss kan du få förskottssemester samt att du under året arbetar in livsarbetstimmar som tillsammans med friskvårdspeng bidrar till ett bättre vardagsliv. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Benteler Automotive Skultuna AB
(org.nr 556019-6817)
Tibblevägen 21 Östra Verken (visa karta
726 20 SKULTUNA Arbetsplats
Benteler Automotive Skultuna AB Kontakt
HR Manager
Pernilla Hällgren 076-1331697 Jobbnummer
9647209