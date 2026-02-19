Produktionsledare i Buketterian
2026-02-19
Noviflora, grundat 1974, är ett holländskt familjeföretag verksamt i blomsterbranschen. Noviflora är ett av Europas ledande export- och distributionsföretag som erbjuder ett omfattande högkvalitativt sortiment av såväl gröna och blommande kruk- och trädgårdsväxter som snittblommor. Vi kombinerar vår passion för blommor med en effektiv logistikkedja och personlig kundservice.
Vill du leda produktionen i ett kreativt och fartfyllt blomsterföretag där kvalitet och samarbete står i centrum?
Nu söker Noviflora Helsingborg en produktionsledare till sin Buketteria, som vill ta ansvar för den dagliga produktionen och leda teamet mot effektiva flöden och högsta kvalitet.
Om rollen
Som produktionsledare hos oss har du en nyckelroll i produktionsdelen av vår verksamhet. Du ansvarar för att planera, leda och följa upp den dagliga produktionen av buketter och blomsterarrangemang. Rollen är både operativ, administrativ och ledande - du är närvarande i produktionen samtidigt som du säkerställer struktur, tempo och kvalitet.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter
Planera, administrera och leda den dagliga produktionen
Fördela arbete och resurser i teamet
Säkerställa kvalitet, leveransprecision och effektivt arbetsflöde
Introducera, stötta och utveckla medarbetare i produktionen
Arbeta aktivt med förbättringar av rutiner och processer
Samarbeta nära med inköp, logistik och övriga funktioner för att säkerställa högsta kvalité av leveranser.
Vi söker dig som
Har erfarenhet av produktionsledning, arbetsledning eller liknande roll
Är strukturerad, lösningsorienterad och trygg i att fatta beslut
Trivs i ett högt tempo och kan prioritera när mycket händer samtidigt
Har god kommunikativ förmåga och tycker om att leda människor
Har ett intresse för hantverk, kvalitet och detaljer
Sista dag att ansöka är 2026-03-19
