Produktionsledare Fmcl
Produktionsledare
Ta en nyckelroll i en verksamhet som gör skillnad - bli Produktionsledare på FMCL
Som produktionsledare på Försvarsmaktens Centrala Lager (FMCL) får du en viktig roll i att skapa struktur, flöde och kvalitet i en verksamhet som växer och utvecklas i snabb takt.
Här arbetar du nära verksamheten och bidrar till att planering blir verklighet.
Därför ska du välja FMCL
Hos oss blir du en del av något större. FMCL är en del av FMLOG FörsE Mitt som säkerställer att Försvarsmakten har rätt materiel - i rätt tid och på rätt plats.
På FMCL bidrar du till detta genom att vara med och skapa en effektiv och välfungerande lagerverksamhet. Här får du:
En samhällsviktig roll med verklig betydelse
Möjlighet att vara med att forma och utveckla en ny nyckelroll i verksamheten
Möjlighet att påverka arbetssätt och bidra till förbättringar
En dynamisk arbetsmiljö där din insats märks
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Din roll - där plan blir verklighet
Genom planering, samordning och uppföljning ser du till att arbetet flyter på och att verksamheten levererar enligt plan.
Du koordinerar arbetet, prioriterar mellan uppgifter och stöttar teamet i det dagliga arbetet. Samtidigt bidrar du till att utveckla arbetssätt och förbättra flöden.
Det här kommer du att göra
Planera, prioritera och samordna arbetsuppgifter i teamet
Bidra till struktur och stabilitet i flöden och processer
Skapa underlag för uppföljning
Följa upp nyckeltal och bidra till förbättringsarbete
Samarbeta med olika funktioner inom organisationen
Skapa underlag för beslut
Rollen innefattar arbetsledning och samverkan mellan funktioner för att nå verksamhetens mål, utan formellt personalansvarPubliceringsdatum2026-04-14Kvalifikationer
Minst 3 års erfarenhet av att planera och samordna arbete i en storlagerdrift med högt tempo eller vad arbetsgivaren bedömer likvärdigt
Relevant utbildning eller erfarenhet inom logistik/produktion
Mycket goda kunskaper i Excel
Erfarenhet av att skapa underlag för uppföljning
God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska
B-körkort (manuell)
Vi söker dig som:
Har erfarenhet av att arbeta med planering inom produktion eller logistik
Är strukturerad, lösningsorienterad och trivs med att ta ansvar i det dagliga arbetet
Gillar att ha många kontaktytor och samarbeta med andra
Är tydlig i din kommunikation och bidrar till ett bra samarbete
MERITERANDE
Erfarenhet av SCM
Erfarenhet av SAP (PRIO)
Praktisk erfarenhet av att använda AI som stöd för analys, effektivisering och beslutsfattande
För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer på http://www.forsvarsmakten.se).Övrig information
Anställningsform tillsvidare. Försvarsmakten tillämpar sex månaders provanställning för dig som inte är anställd i myndigheten.
Sysselsättningsgrad heltid
Arbetsort: Arboga
Civil befattning
Resor ingår i tjänsten
Upplysningar om befattningen
Magnus Wepsäläinen eller Helene Silversten
010-82 40 400 (växeln)
Information om rekryteringsprocessen
Mattias Sjöman
010-82 40 400 (växeln)
Fackliga företrädare
Pernilla Kjellgren SACO
Håkan Antonsson OFR/S
Ola Andersson SEKO
010-82 40 400 (växeln)
Ansök idag
Vill du vara med och bidra till struktur, tempo och kvalitet i en verksamhet som aldrig får stanna?
Skicka in din ansökan senast 2026-04-23.
CV och svar på urvalsfrågor räcker - inget personligt brev behövs, ladda därför upp ditt CV 2 gånger.
