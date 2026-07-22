Produktionsledare Ekerö

Prowork Bemanning AB / Maskiningenjörsjobb / Ekerö
2026-07-22


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Produktionsledare
Vill du ta ett helhetsansvar för både produktion och logistik i en tillverkande verksamhet? Vi söker nu en produktionsledare som tillsammans med produktionschef och kollegor driver den dagliga styrningen framåt.
Om rollen
Som produktionsledare ansvarar du för den dagliga driften i fabriken – från planering och bemanning till optimering av processer och materialflöden. Du är en nyckelperson i att säkerställa en effektiv, säker och kvalitativ produktion där rätt produkter levereras i rätt tid.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter
Leda, planera och följa upp den dagliga produktionen
Ansvara för logistikflöden, transportplanering och leveranser
Säkerställa god lagerhållning och struktur
Fördela arbete och leda personal
Driva förbättringsarbete inom produktivitet, kvalitet och arbetsmiljö
Samarbeta med teknik, underhåll och kvalitet

Ansvar
Personal- och budgetansvar
Säkerställa att produktion och logistik följer mål, rutiner och policys

Vi söker dig som
Har erfarenhet av produktionsledning och/eller logistik inom tillverkande industri
Har god systemvana (ERP, Excel)
Talar och skriver svenska obehindrat
Är en trygg ledare med struktur, driv och fokus på förbättring

Meriterande är erfarenhet av LEAN, 5S eller liknande arbetssätt.
Skicka in din ansökan idag, rollen kan komma att tillsättas innan ansökningstiden gått ut.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16
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Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Prowork Bemanning AB (org.nr 556967-7072)
178 37  EKERÖ

Arbetsplats
Prowork Kompetens

Jobbnummer
10009132

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