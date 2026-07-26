Produktionsledare
NKT HV Cables AB / Maskiningenjörsjobb / Karlskrona Visa alla maskiningenjörsjobb i Karlskrona
2026-07-26
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Company description:
At NKT in Karlskrona, we develop and manufacture high voltage power cables that enable the transition to renewable energy. Here, you will be part of an international engineering centre with advanced high voltage test halls, modern cable production and the cable laying vessel NKT Victoria. As Connectors, we collaborate to develop innovative technology that connects a greener and more sustainable world. NKT is headquartered in Denmark and operates in more than 30 countries.NKT - We connect a greener world. www.NKT.com.
Job description:Ta en ledande roll i vårt produktions-team och arbeta i en modern produktionsmiljö i KarlskronaLetar du efter en möjlighet att inspirera, motivera och leda ett team? I den här rollen får du chansen att bidra till ett företag som har en central roll i samhällets gröna omställning. Vår produktion växer och vi behöver nu utöka vårt team av produktionsledare.
Utveckla, motivera och engageraSom Produktionsledare på NKT är det dina ledaregenskaper som får ta plats. Du leder ett team av Operatörer som arbetar med blyextruderingen av kabeln. Du jobbar tillsammans i ett team av Produktionsledare, Tekniker, Operatörer sam flera supportfunktioner. Du tillser att våra resurser i form av människa, maskin och material, används på bästa sätt. Du kommer att leda ett team där den tillämpade arbetstiden är 5-skift, vilket innebär att produktionen pågår även när du inte är på plats.
I rollen får du möjlighet att utveckla ditt ledarskap och ansvarar bland annat för:
Att avdelningens mål tas fram, tydliggörs, följs upp och utvecklas inom verksamheten
Rekrytering och utveckling av personal
Att resurserna människa, maskin och material utnyttjas rationellt
Investering & omkostnadsbudget
Att avdelningens mål tas fram, tydliggörs, följs upp och omsätts i verksamheten
Inspirerande och engagerad ledare För att fungera väl och trivas i rollen som produktionsledare behöver du tidigare erfarenhet av personalledning samt förmåga att engagera och motivera medarbetare. Du är skicklig på att hantera utmaningar med ett lösningsorienterat arbetssätt i en omväxlande arbetsmiljö och har god förmåga att ge feedback med lyhördhet för olika individer. Som ledare är du tydlig med mål och förväntningar och ser utveckling som den viktigaste vägen till resultat. Du har ett intresse för teknik och deltar gärna bidragande i samtal och diskussioner.
Utöver det ovanstående har du erfarenhet av att leda personal, arbetat med SAM (systematiskt arbetsmiljöarbete) och har ett genuint intresse för kvalitets- och förbättringsarbete.
Ditt CV bör även innehålla följande:
Gymnasial utbildning med inriktning teknik eller motsvarande
Erfarenhet av personalledning inom tillverkande industri
Van av arbete i Microsoft Office, erfarenhet av SAP är meriterande
Svenska och Engelska i tal och skrift
Att arbeta på NKTVi tror att en mångsidig organisation möjliggör hållbar prestanda, och att en inkluderande och välkomnande kultur gör för en bättre arbetsplats. Vi är engagerade i att främja en mångsidig organisation och en kultur där människor från olika bakgrunder och med olika ståndpunkter kan trivas och inspireras att prestera sitt bästa. Du kommer att få spännande möjligheter att utveckla din egen karriär och attraktiva förmåner.
Läs mer om vårt erbjudande och lyssna på några röster från NKT Connectors här!
Kontakt och ansökanVi går igenom ansökningar löpande, men rekommenderar att du skickar in din ansökan senast 31 juli. Utdrag ur belastningsregistret, alkohol- och drogtester samt personlighet- och kapacitetstester kan ingå i vår rekryteringsprocess.
Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta rekryterande chef Andreas Christenson, andreas.christenson@nkt.com
eller ansvarig rekryterare Agnes Carlsson, agnes.carlsson@nkt.com
. Observera att vi på grund av GDPR inte kan ta emot ansökningar via e‐post.
Observera att svarstiderna kan vara längre än vanligt under sommaren.
Fackliga representanter
Sveriges Ingenjörer – Christian Fisch, +46 455 56 380Unionen – Joakim Wikström, +46 734 070 243Ledarna – Roger Jönsson, +46 455 55 911
Vi ser fram emot din ansökan!
#LI-AC2 #LI-Onsite Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "8616-44337254". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare NKT HV Cables AB
(org.nr 559079-0290)
371 65 KARLSKRONA (KARLS) Arbetsplats
NKT HV Cables Jobbnummer
10011578