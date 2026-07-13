Produktionsledare
Boliden Mineral AB, Aitikgruvan / Maskiningenjörsjobb / Gällivare Visa alla maskiningenjörsjobb i Gällivare
2026-07-13
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Boliden är ett högteknologiskt metallföretag med egna gruvor och smältverk som arbetar långsiktigt med att garantera samhällets tillgång till bas- och ädelmetaller. I ett sekel har vårt arbete varit en del av de värdekedjor som format det moderna samhället. På Boliden vet vi att metallerna vi bryter och tillgängliggör kommer att spela en avgörande roll även framöver - det som spelar roll är hur vi framställer dem. Bli en del av oss och driv förändring för kommande generationer.
Vill du arbeta och utvecklas i ett världsledande företag inom gruvindustrin?
Vi erbjuder en spännande tjänst där du som Produktionsledare får en central roll i att samordna vår produktion i Aitik. Våra medarbetare är vår viktigaste framgångsfaktor, och nu söker vi förstärkning till vårt team.Publiceringsdatum2026-07-13Arbetsuppgifter
Som Produktionsledare på Lastning och Bergtransport ansvarar du för samordningen och genomförande av aktiviteter som krävs för att produktionen ska ges bästa förutsättningar att producera säkert, effektivt och standardiserat.
Ditt fokus är att optimera produktion och förbereda för optimalt flöde. Du är den som realiserar den dagliga styrningen i fält.
En viktig del i arbetet är att samarbeta och kommunicera med andra delar av produktionsorganisationen, i frågor som påverkar produktionen.
Några av dina dagliga arbetsuppgifter kommer vara att säkerställa att lastning kan uföras enligt plan, aktivera och prioritera maskiner enl. riktlinjer, främja god kvalitet och utförande på last- och tipplatser samt rapportera avvikelser.
Som produktionsledare är du direkt underställd driftchef produktionsledning. Arbetstiden är förlagd till kontinuerlig K3, med förmiddag, eftermiddag och natt.
Ditt bidrag
Du bör ha gymnasiekompetens och erfarenhet från arbete i gruva. Kunskap om gruvproduktion och erfarenhet av att planera produktionsflöden är meriterande.
Vi söker dig som är bra på att se helheten och som person förväntas du även vara lösningsfokuserad, driftig och flexibel. I befattningen krävs att du kan ta beslut samt att du har hög samarbetsförmåga med medarbetare i den egna organisationen och med övriga funktioner inom och utanför gruv-avdelningen. Du kan uttrycka dig väl både muntligt och skriftligt på såväl svenska som engelska och har grundläggande datakunskaper. B-körkort (manuell växellåda) är ett krav.
Varför arbeta tillsammans med oss?
På Boliden tror vi på att främja en arbetsplats där omsorg, mod och ansvar är centralt i allt vi gör. Vi erbjuder en arbetsplats där vi tror på samarbete och där det du bidrar med kommer att ha en direkt inverkan på kommande generationer. Vi är ett företag som består av ansvarsfulla och kreativa människor som alla jobbar mot samma vision; att bli den mest hållbara och respekterade metalleverantören i världen.
Ansök idag för att bli en del av något verkligt meningsfullt!
Hos oss på Boliden är mångfald och inkludering en drivkraft för innovation. Vi vet att olika perspektiv och erfarenheter stärker oss och hjälper oss att ligga i framkant i en viktig och spännande bransch. Därför uppmuntrar vi ansökningar från människor med olika bakgrunder och synsätt. Tillsammans bygger vi en arbetsplats där alla kan känna sig trygga och inspirerade att nå sin fulla potential.
Vill du veta mer om rollen? Kontakta rekryterande chef, Driftchef produktionsledning Ulf Keinström, tfn 070-386 38 76, ulf.keinstrom@boliden.com
.
Frågor om ansökan besvaras av vår Talent Acquisition Partner, Britt-Marie Persson, britt-marie.persson@boliden.com
, 070-601 74 95
Facklig information får du av:
Unionen, unionen.aitik@boliden.com
Ledarna, ledarna.aitik@boliden.com
SACO, saco.aitik@boliden.com
Sista dag att ansöka är 17 augusti 2026
Med anledning av semestrar kommer urvalsarbetet att påbörjas först tidigast i augusti. Vi ser fram emot att återkomma till dig, men har dessvärre begränsade möjligheter att besvara frågor innan 11 augusti. Tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag.
Som en del av Bolidens kvalitativa rekryteringsarbete samt systematiska säkerhetsarbete kan bakgrundskontroller komma att ingå i rekryteringsprocessen.
Vi genomför rekryteringsarbetet i egen regi, därför undanber vi oss kontakter från rekryterings- och bemanningsföretag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Boliden Mineral AB
(org.nr 556231-6850), http://www.boliden.com
Sakajärvi 1 (visa karta
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982 82 GÄLLIVARE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Boliden Mineral AB, Aitikgruvan Jobbnummer
10001258