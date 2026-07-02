Produktionsledare
Leoware Sverige AB / Byggjobb / Göteborg Visa alla byggjobb i Göteborg
2026-07-02
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En större rangerbangård i Göteborg är en av de viktigaste järnvägsanläggningarna för godstrafik i Sverige. Anläggningen närmar sig i flera avseenden sin tekniska livslängd och är i stort behov av reinvesteringsåtgärder och modernisering.
Projektet omfattar en fullständig ombyggnation av rangerbangården, vilket innebär rivning av befintlig anläggning och uppförande av en ny bangårdsanläggning med ny spårstruktur, nya BEST-system samt omfattande mark- och grundläggningsåtgärder. Vidare ingår omfattande masshantering samt hantering av områdesspecifika förutsättningar såsom förekomst av invasiva arter och utmanande geotekniska förhållanden med sättningsproblematik. Projektet genomförs etappvis och omfattar hela bangården inklusive infartsgrupp, vall och riktningsgrupp.
Projektet präglas av flera logistiska utmaningar som behöver hanteras under produktionsskedet. En central utmaning är att produktionen sker i direkt anslutning till pågående väg- och järnvägstrafik. Små och trånga ytor i anslutning till produktionsområdet medför utmaningar avseende logistik, materialhantering och transporter.
I arbetet ingår att med ett stort mått av affärsmässighet leda förekommande uppgifter som beställare i projektet t ex:
Arbeta med övergripande samordnande produktionsfrågor i entreprenaden, för beställar-organisationen.
Kvalitetssäkring av tidsplan och produktionsplanering
Planering av logistik och transporter, tillgång till nödvändiga ytor
Säkerställa materialtillgång
Kvalitetssäkra och säkerställa byggbarhet i FU/BH
Följa upp produktionen i sin helhet med fokus på framdrift samt kontroll mot kontrakts-handlingarna
Ansvara för att kontrollprogram och kontrollplaner följs och sköts av beställarorganisation och entreprenör.
Utveckla och tillämpa arbetssätt för produktionsplanering, produktionsuppföljning och produktionsstyrning för att säkerställa en effektiv och störningsfri produktion.
Säkerställa att arbete genomförs enligt tidsramar, budget samt gällande arbetsmiljö- och säkerhetsföreskrifter.
Samverka med projektets ledning, entreprenörer och underleverantörer
Dokumentera och rapportera status, avvikelser och föreslagna lösningar
Samordna besiktningar och syner som tillhör projektet.
Obligatoriska Krav
Resurskonsult ska uppfylla nedanstående kompetenskrav:
Akademisk utbildning 180 hp (120p) inom bygg/anläggning/järnväg alternativt en kombination av utbildning och erfarenhet som Trafikverket bedömer likvärdig
Minst 8 års arbetslivserfarenhet som byggledare/produktionsledare inom anläggning. Arbetslivserfarenheten ska inte vara äldre än 15 år.
Minst 24 månaders sammanlagd erfarenhet av byggledning/ produktionsledning i projekt med minst >300MSEK i total omsättning.
God kännedom om entreprenadjuridik såsom AB, ABT, ABK samt branschnormer såsom AMA och MER.
Kunna uttrycka sig väl på svenska i tal och skrift.
Meriterande Krav
Erfarenhet av komplex logistiksamordning, fö-reträdelsevis i järnvägs-miljö, samt förmåga att samordna komplexa frågor i anläggningsprojekt med många parallella teknikdi-scipliner och tidskritiska moment.
Resurskonsulten är tydlig i sitt ledarskap. Beställaren värdesätter att resurskonsulten planerar och strukturerar sitt arbete, driver processer, sätter upp mål och håller tidsramar. Att våga delegera och vara tydlig men flexibel. Bestäl-laren värdesätter att resurs-konsulten har en tydlig och rak kommunikation samt att resursen är lyhörd och smidig och löser konflikter på ett konstruktivt sätt.
resurskonsulten har färdigställt förfrågningsunderlag/bygghand-ling för utförandeentreprenad. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-17
E-post: support@leowareit.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Leoware Sverige AB
(org.nr 559098-9058)
411 03 GÖTEBORG Arbetsplats
Stationeringsort : Göteborg Jobbnummer
9988466