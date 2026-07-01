Produktionsledare
Unik Resurs I Sverige AB / Maskiningenjörsjobb / Vimmerby Visa alla maskiningenjörsjobb i Vimmerby
2026-07-01
, Hultsfred
, Ydre
, Kinda
, Västervik
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Unik Resurs I Sverige AB i Vimmerby
, Hultsfred
, Ydre
, Kinda
, Västervik
eller i hela Sverige
Vill du vara med och utveckla framtidens CNC-produktion?
Gnutti Carlo Group ägs av italienska Gnutti Carlo SPA och tillsammans bildar vi en global aktör med över 4 000 anställda i Sverige, Italien, Tyskland, Tjeckien, Storbritannien, Österrike, Indien, Kina, USA och Kanada. Det har gjort att vi är världsledande inom utveckling och leverans av kraftiga och högpresterande ventilstyrnings- och bränsleinsprutningskomponenter för bygg-, jordbruks-, marin-, generator- och transportmotorer. 2026 har Ljunghäll AB och Gnutti Caro Sweden gått ihop och bildat Gnutti Carlo Group Sweden. Vår farik i Södra Vi pressgjuter aluminiumdetaljer till fordonsindustrin och i vår nisch är fabriken vi det ledande företaget i norra Europa.
Ta chansen när vi nu söker en produktionsledare till vår kund i ett uppdrag som initialt inleds som konsultlösning med ambition om långsiktig anställning hos kund.
Vi går igenom ansökningar löpande. Rekryteringsprocessen kommer att pågå under semesterperioden, men intervjuer och återkoppling kan ta något längre tid än vanligt. Vi återupptar processen fullt ut i augusti när vi är tillbaka efter semestern.
Tack för ditt tålamod -vi ser fram emot att ta del av din ansökan!
Arbetsuppgifter och ansvarsområden
Vill du kombinera ledarskap med teknisk utveckling och samtidigt göra verklig skillnad i produktionen?
Som Produktionsledare hos Gnutti Carlo Group får du en nyckelroll där du leder och utvecklar ett team inom CNC-bearbetning. Tillsammans säkerställer ni att våra komponenter håller högsta kvalitet och lever upp till kraven från en global fordonsindustri.
Du ansvarar för att skapa de bästa förutsättningarna för både människor, maskiner och resultat, genom att:
Leda, coacha och utveckla team inom CNC‐bearbetning
Säkerställa en stabil och effektiv CNC-produktion (svarvning, fräsning m.m.)
Arbeta nära produktionsteknik för att optimera körningar och ställtider
Driva förbättringsarbete enligt LEAN och ständiga förbättringar
Följa upp OEE, kvalitet, produktivitet och kostnad
Säkerställa en trygg och säker arbetsmiljö
Samarbeta tätt med produktionsteknik, underhåll och kvalitet
Du har ett helhetsansvar för ditt CNC-område – från daglig drift till långsiktig utveckling. Publiceringsdatum2026-07-01Profil
Vi söker dig som brinner för att leda i en tekniskt avancerad produktionsmiljö och skapa resultat genom andra.Profil
Är en tydlig och närvarande ledare som bygger tillit och engagemang
Har erfarenhet av ledarskap, gärna inom CNC eller skärande bearbetning
Har god förståelse för maskinbearbetning, produktionsteknik och flöden
Har erfarenhet av att arbeta med effektivisering, kvalitet och förbättringsarbete
Är kommunikativ och trygg i både svenska och engelska
Har ett genuint intresse för människor, teknik och utveckling
Meriterande:
Erfarenhet av automatiserad produktion eller robotlösningar
Tidigare arbete med OEE, SMED eller LEAN-implementeringar
Dina personliga egenskaper är avgörande – vi söker dig som driver utveckling, inspirerar andra och får team att prestera tillsammans.
Bli en del av Unik Resurs – Din karriär och utveckling är vår prioritet!
Vi värderar varje individs unika kompetens och engagemang. På Unik Resurs strävar vi efter att inte bara vara din arbetsgivare, utan en partner i din karriärsutveckling. Vi är ett team och genom regelbundna avstämningar jobbar vi tillsammans för att du både ska utvecklas och trivas i din roll som konsult.
Vårt erbjudande:
Fast månadslön: Hos oss får du ekonomisk stabilitet med en konkurrenskraftig och pålitlig månadslön.
Trygga anställningsvillkor: Vi följer kollektivavtal och erbjuder förmånliga försäkringar för din trygghet och välbefinnande.
Personlig och professionell utveckling: Du kommer att ha kontinuerlig kontakt med din Konsultchef, som finns där för att ge både personlig support och professionell coachning.
Unikt nätverk: Som en del av Unik Resurs är du aldrig ensam. Du blir en del av ett nätverk av professionella, där samarbete och stöd står i centrum.
Kompetensutveckling genom Unik Academy: Vi investerar i din framtid genom kontinuerlig utbildning och utvecklingsmöjligheter via vår Unik Academy.
Vi välkomnar dig att ta nästa steg i din karriär med oss på Unik Resurs. Ansök idag för att bli en del av vårt engagerade och framåtsträvande team!
Ansök redan idag!
Passar du in på ovanstående profil, tveka inte att ansöka redan idag! Urval sker löpande vilket innebär att tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Glöm inte att motivera så utförligt som möjligt varför just du är lämplig för denna tjänst och att uppdatera dina uppgifter i ditt CV.
Sök tjänsten genom att klicka på ansök och registrera dig i vår databas, detta för att följa riktlinjerna som gäller för GDPR. För frågor gällande tjänsten eller rekryteringsprocessen vänligen kontakta ansvarigt rekryteringsteam;
Cecilia Alegria Furberg
073-925 25 86cecilia.alegria-furberg@unikresurs.se
Unik Resurs
Välkommen till Unik Resurs!
Din rekryterings- & utvecklingspartner i med- & motgång
Hos oss är du alltid välkommen att kontakta ansvarig rekryterare om du har frågor eller funderingar kring ett annonserat uppdrag.
Om inte detta uppdrag passar dig är du välkommen att kontakta oss så kanske vi kan hitta ditt drömjobb tillsammans. Vi känner regionen och vet var du kan göra bäst nytta med din profil.
Lycka till!
#LI-Onsite Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Unik Resurs I Sverige AB
(org.nr 556052-5833), https://www.unikresurs.se/lediga-tjanster/?
598 30 VIMMERBY Arbetsplats
Unik Resurs i Sverige AB Jobbnummer
9987530