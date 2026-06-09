Produktionsledare
Saint-Gobain Sekurit Scandinavia AB / Maskiningenjörsjobb / Eslöv Visa alla maskiningenjörsjobb i Eslöv
2026-06-09
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Nu söker vi på Saint-Gobain Sekurit en Produktionsledare till vår produktion i Eslöv, där vi producerar innovativa bilglas som förbättrar upplevelsen, säkerheten och hållbarheten i bilar. Våra produkter är komplexa och vi arbetar för att säkerställa högsta kvalitet till våra biltillverkande kunder!Publiceringsdatum2026-06-09Om företaget
Saint-Gobain Sekurit är en del av Saint-Gobain koncernen. Saint-Gobain är en av världens 100 största industrikoncerner. Vår kärnprodukt på Sekurit i Eslöv är laminerade sidorutor till bilar och vår vision är "Make every drive a great experience". På fabriken i Eslöv arbetar cirka 300 personer.Dina arbetsuppgifter
I rollen som Produktionsledare kommer du vara en drivande del av produktionen och tillsammans med ditt team säkerställa att produktionen sker enligt plan och mot uppsatta mål vad gäller prestanda, kvalitet, säkerhet och ekonomi.
Vi söker dig som har tidigare erfarenhet av att arbeta i produktion, har god teknisk kompetens samt vana av att leda ett team mot uppsatta mål!
I rollen som Produktionsledare har du personalansvar för ett skiftlag med ca 15 medarbetare och du leder och fördelar arbetet samt coachar och utvecklar dina medarbetare i sina roller. Du arbetar för att säkerställa att produktionen genomförs i linje med målsättning, efter gällande rutiner och du tar aktivt ägandeskap för dina medarbetares arbetsinsats och resultatet på skiftet.
Du ansvarar för arbetsmiljöfrågor och driver det systematiska arbetsmiljöarbetet för ditt område. Du kommer också tillsammans med övriga funktioner driva vårt förbättringsarbete (World Class Manufacturing) mot en fabrik i världsklass! Som support har du teknisk hjälp från Process- och produktionstekniker samt förste operatörer.
I personalansvaret ingår:
Tidrapportering
Lönesamtal och medverkande i lönerevision
Medarbetarsamtal
Planering av utbildningsinsatser
Personalplanering – kortsiktig samt rekryteringKvalifikationer
Har arbetslivserfarenhet från produktion
Har arbetslivserfarenhet från en ledarskapsroll med personalansvar inom produktion
Talar och skriver obehindrat på svenska och engelska
Har B körkort
Goda kunskaper i Officepaketet
Kunskaper i verktyg för produktionsuppföljning och resultatrapportering är meriterande
Meriterande med teknisk utbildning, ex Processingenjör eller liknande
För att trivas i rollen krävs att du är självgående, strukturerad och kommunikativ. Du är nyfiken och ifrågasättande med syfte att förbättra! Du har förmåga att ställa krav och är lösningsorienterad.Övrig information
Rapporterar till Line Manager för området
Rollen är förlagd till 3-skift (förmiddag, eftermiddag och natt) eller helgskift
Vi erbjuder
Som anställd inom Saint-Gobain erbjuds du en mångkulturell och internationell miljö med en öppen företagskultur. Vi lägger stor vikt vid individuell utveckling och ger utrymme för varje enskild individs kompetens och förmåga för att gemensamt driva verksamheten framåt. Som del av en internationell koncernfinns stora möjligheter att skapa nätverk för framtida karriär, både lokalt, nationellt och internationellt.
Fackliga representanter
Unionen: Christoffer Andersson tel. 0413-66 893
Ledarna: Joakim Olsson Lindblad tel. 0413-64 318 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Saint-Gobain Sekurit Scandinavia AB
(org.nr 556056-1259)
Bruksgatan 18 (visa karta
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241 38 ESLÖV Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Saint-Gobain Sekurit Scandinavia AB Jobbnummer
9954154