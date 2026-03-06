Produktionsledare
Gunnebo Industrier AB / Chefsjobb / Växjö Visa alla chefsjobb i Växjö
2026-03-06
, Alvesta
, Uppvidinge
, Lessebo
, Hylte
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Gunnebo Industrier AB i Växjö
, Jönköping
, Västervik
, Göteborg
, Västerås
eller i hela Sverige
Gunnebo Industrier är ett internationellt företag som är verksamt över hela världen.
Vi är marknadsledande inom lyft- och materialhantering, med tillverkning av produkter såsom kätting & lyftkomponenter, schacklar och surrningsprodukter. Med tillverkningsenheter och försäljningsbolag i flera länder gör vi våra produkter tillgängliga globalt. Gunnebo Industrier är en del av Kito Crosby och vi ägs numera av Columbus McKinnon.
Kvalitet och innovation har varit grunden för Gunnebo Industries i mer än 250 år och tillsammans med vårt starka varumärke och drivna medarbetare utvecklar vi de produkter som ska möta framtidens krav.
Gillar du att vara ledare inom industrin? Att tillsammans med dina medarbetare utvecklas och förändras? Att vara med och påverka både ditt eget och andras arbetssätt och metoder? Komponentfabriken i Växjö behöver nu en produktionsledare som vill vara med och utveckla vår verksamhet vidare.
Om jobbet
Som produktionsledare ansvarar du för cirka 30 medarbetare i ett av våra produktionsområden. Rollen innebär att vara närvarande och med ett utvecklande ledarskap. Du driver säkerhet och arbetsmiljö, säkrar leveranser och produktivitet samt ansvarar för bemanning och daglig styrning inom ditt område. Du rapporterar till produktionschefen och arbetar i nära samarbete med fem produktionsledarkollegor. Tjänsten är dagtid, med kvällsskift var sjätte vecka då du leder och koordinerar arbetet i hela fabriken.
En viktig del av rollen är att skapa goda relationer och att ha en kontinuerlig dialog med medarbetarna. Genom dagliga möten, medarbetarsamtal och hälsosamtal följer du upp dina medarbetares behov och bidrar till rätt förutsättningar för både trivsel och prestation. Du ansvarar även för rehabiliteringsutredningar, rekrytering och har ett fördelat arbetsmiljöansvar för ditt område.
För att lyckas i rollen behöver du ha ett starkt engagemang för att utveckla människor. Med rätt stöd, coachning och tydlig riktning kan vi tillsammans fortsätta arbeta med ständiga förbättringar, förfina våra arbetssätt och optimera våra processer.
Tjänsten innebär också att leda den dagliga styrningen i ditt skift och delta i fabriksövergripande daglig styrning. Du arbetar proaktivt med riskanalyser, handlingsplaner och skyddsronder för att säkerställa en säker och hållbar arbetsmiljö.
Hos oss får du möjlighet att påverka både arbetssätt och processer. Du blir en viktig samarbetspartner till flera funktioner, bland annat kvalitet, produktionsteknik och underhållPubliceringsdatum2026-03-06Profil
Vi söker dig som har erfarenhet från verkstadsindustrin och som vill utveckla både människor och arbetssätt. Du har en bakgrund som ledare och känner dig trygg i att driva team framåt. Har du dessutom en högskoleutbildning ser vi det som meriterande. För dig är säkerhet en självklar utgångspunkt i allt ledarskap.
För att trivas och lyckas i rollen behöver du vara engagerad, handlingskraftig och resultatorienterad. Du brinner för att skapa laganda, bygga relationer och hjälpa dina medarbetare att växa. Du är en kommunikativ person som ser möjligheter och som motiveras av att vara med och hitta smartare, säkrare och mer effektiva arbetssätt.
Kvalitet och flexibilitet är två av våra viktigaste fokusområden - och vi söker dig som delar dessa värderingar. Eftersom vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper vill vi gärna möta dig som är nyfiken och som inspireras av att leda genom engagerade medarbetare.
Mer information
Kontakta Lenko Stulic, Produktionschef, tfn 0470-757528, eller Gertrud Ingler, HR-chef, tfn 0470-75 75 33 för mer information om tjänsten och rekryteringen. Du är välkommen med din ansökan på vår hemsida. Ansök gärna så snart som möjligt då urval sker löpande. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/3". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Gunnebo Industrier AB
(org.nr 556324-9183) Arbetsplats
Kito Crosby, Gunnebo Industrier Jobbnummer
9783144