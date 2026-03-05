Produktionsledare
TePe Munhygienprodukter AB / Maskiningenjörsjobb / Malmö Visa alla maskiningenjörsjobb i Malmö
2026-03-05
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos TePe Munhygienprodukter AB i Malmö
Produktionsledare
Vi söker en engagerad och drivande Produktionsledare till vår EasyPick-avdelning, som producerar högkvalitativa munvårdsprodukter. Här får du möjlighet att leda och utveckla ett engagerat team som bidrar till bättre munhälsa och välbefinnande för människor världen över. Rollen är central i vår produktion där kvalitet, effektivitet och ständiga förbättringar genomsyrar arbetet. Vi söker dig som vill kombinera teknisk kompetens med ett närvarande och inspirerande ledarskap för att ta verksamheten vidare.
Om tjänsten Som Produktionsledare på EasyPick leder du det dagliga arbetet för ett team om cirka 15 operatörer som arbetar 2-skift samt ständig natt, och du själv utgår från dagtid. Du säkerställer att produktion, underhåll och kvalitetskontroller genomförs strukturerat, effektivt och med hög kvalitet.
Du ansvarar för att utveckla produktionsmålen och säkerställer att de uppnås genom att optimera processer, planera resurser och driva förbättringsarbeten. Rollen innebär ett nära samarbete med underhåll, produktionsplanering och övriga produktionsavdelningar.
Du rapporterar till Produktionschefen för Formsprutning & EasyPick och ni samarbetar nära för att driva avdelningens utveckling framåt. Tillsammans skapar ni engagemang, tydlighet och en kultur präglad av kontinuerlig förbättring.
Om dig Vi söker dig som har erfarenhet från tillverkande industri och som trivs i en ledande roll där du får kombinera teknik, struktur och medarbetares utveckling. Du är en närvarande och tydlig ledare som skapar engagemang och delaktighet i ditt team. Med ett lösningsorienterat arbetssätt och en naturlig drivkraft att förbättra processer bidrar du till både stabilitet och utveckling i produktionen.
Rollen kräver:
Teknisk utbildning och/eller flerårig erfarenhet inom teknik, underhåll eller produktion.
Erfarenhet av förändrings- och förbättringsarbete, gärna med Lean, 5S eller 5 Whys.
Naturliga ledaregenskaper. Erfarenhet av ledarskap inom produktion är meriterande.
God teknisk förståelse och att trivas i en miljö med högt tempo och förändring.
God kommunikativ förmåga på svenska och engelska.
Som person är du strukturerad, ansvarstagande och trygg i ditt beslutsfattande. Du ställer höga krav på dig själv och har en stark vilja att utvecklas - både i ditt ledarskap och tillsammans med din verksamhet.
För mer information om tjänsten är du välkommen att kontakta Elina Meijer, HR Business Partner Operations, elina.meijer@tepe.com
.
TePe erbjuder
Hos TePe blir du en del av en innovativ och växande organisation med en tydlig vision - att skapa hälsosamma leenden världen över. Vi kombinerar hållbarhet, kvalitet och en inkluderande företagskultur där varje medarbetares bidrag värdesätts.
Du erbjuds en central roll i en modern och tekniskt avancerad produktionsmiljö, där du får arbeta tillsammans med engagerade kollegor och har möjlighet att påverka och utveckla både arbetssätt och resultat.
Så här söker du Nyfiken? Vi ser fram emot att höra från dig! Att söka är enkelt - ladda bara upp ditt CV och svara på några korta frågor.
Vi har tagit bort det personliga brevet i vår rekryteringsprocess. I stället ställer vi ett par riktade frågor som hjälper oss få den information vi faktiskt behöver för att kunna göra en rättvis och tydlig bedömning.
Urval sker löpande, så skicka gärna in din ansökan redan idag, dock senast 1 april 2026. Vi tar emot alla ansökningar via vårt rekryteringssystem - inte via mejl - eftersom det ger en rättvis process och en smidigare upplevelse för dig som söker.
För att hitta en bra match - både för dig och för oss - använder vi tester från Alva Labs. Det är vetenskapligt baserade verktyg som hjälper oss att förstå din potential bortom CV:t. Det gör urvalet mer rättvist och ökar chansen att vi hittar den som både trivs och lyckas i rollen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7335748-1875740". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Tepe Munhygienprodukter AB
(org.nr 556224-6487), https://karriar.tepe.com
Bronsåldersgatan 5 (visa karta
)
213 76 MALMÖ Arbetsplats
TePe HQ & TePe Nordic Jobbnummer
9779052