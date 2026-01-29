Produktionsledare
Vill du göra riktig skillnad varje dag? På Ragn-Sells är det exakt det vi gör, oavsett vilken position du har. Vi är ett familjeföretag i tredje generationen med erfarenheten i ryggen och blicken mot morgondagens innovationer. Hos oss får du vara med och forma en cirkulär framtid där vi minskar behovet av att bryta nya råvaror och istället använder det vi redan har - om och om igen.Nu söker Ragn-Sells Treatment & Detox en Produktionsledare som vill vara med och driva våra anläggningar i Robertsfors framåt.
Hos oss är produktionsledaren en nyckelperson som jobbar nära verksamheten och med stort eget ansvar.
Vi erbjuder dig
• Arbete inom en av Sveriges viktigaste branscher
• En trevlig arbetsplats med erfarna och kompetenta kollegor
• Självklart goda anställningsvillkor med kollektivavtal, pension, friskvårdsbidrag osv.
• Kompetensutvecklingsmöjligheter genom vår egen Akademi
Om rollen
Som Produktionsledare hos Ragn-Sells ansvarar du tillsammans med Sektionschef för den dagliga driften i produktionen på våra anläggningar i Robertsfors. Du är länken mellan beställare, produktionspersonal, entreprenörer och företagets ledning. Med Sektionschef planerar, samordnar och följer du upp produktionen så att våra arbeten utförs säkert, effektivt och med rätt kvalitet. Detta är en operativ roll där du arbetar nära både projekt och människor.
Dina huvudsakliga ansvarsområden:
• Planera och styra den dagliga produktionen i pågående projekt
• Samordna produktionsplanering avseende personal, fordon och utrustning
• Säkerställa att arbeten utförs enligt tidplan och kvalitet
• Vara operativ kontaktperson mot beställare och andra aktörer på plats
• Följa upp framdrift, hinder och behov i projekten
• Delta i bygg- och produktionsmöten
• Säkerställa att egenkontroller, dokumentation och dagböcker fungerar
• Stötta projekten med praktiska lösningar och struktur
• Medverka i arbetsmiljöarbetet, bland annat skyddsronder, i samråd med sektionschef
• Säkerställa att underhåll, service och reparationer av maskiner och fordon utförs
• Sakgranska fakturor
Du har stöd av administration och ledning - fokus för dig är produktion och leverans.Publiceringsdatum2026-01-29Profil
Vi ser att du har minst gymnasial utbildning, gärna med inriktning på teknik eller bygg och anläggning. Det är stor fördel om du också har arbetserfarenhet från bygg- och anläggningsbranschen, eller annan relevant bakgrund som t.ex. miljö- och återvinningsbranschen. Ett stort plus är om du har erfarenhet av planering och personalledning/ledarskap inom produktion samt erfarenhet av att driva igenom förändrings- och förbättringsarbeten.
B-kort är ett krav, det är också önskvärt med förarbevis för hjullastare. Du är en van IT-användare, särskilt Office-paketet (Excel, Word, Outlook).
Vi söker dig som är driven, strukturerad och målinriktad, med en god administrativ förmåga. Du har lätt för att samarbeta och bidrar aktivt till att skapa ett positivt och tryggt arbetsklimat omkring dig. Du är kommunikativ, rak och tydlig i ditt sätt att uttrycka dig, och har även förmåga att hantera konflikter på ett konstruktivt sätt om de uppstår. Vidare är du teknikintresserad samt har intresse för miljöfrågor.
Ansökan och kontakt
Låter detta intressant? Skicka då in din ansökan så snart som möjligt, dock senast 18 Februari 2026. Urval sker löpande och vi kan komma att tillsätta tjänsten innan sista ansökningsdag.
Ansök genom att klicka på Ansök och registrera ditt CV. Har du frågor och funderingar är du välkommen att höra av dig till Sektionschef Andrea Udd på andrea.udd@ragnsells.com
.
Välkommen med din ansökan!
Ragn-Sells är ett av Sveriges främsta kompetensföretag inom återvinning och miljö. Vi samlar in, behandlar och återvinner avfall och restprodukter från näringsliv, organisationer och hushåll över hela Sverige. Våra erfarna och professionella medarbetare tror på enkla lösningar, ansvarstagande, helhetssyn och framåtanda. Vi är drygt 1600 medarbetare i Sverige. Ragn-Sells koncernen finns dessutom i Norge, Danmark och Estland. Ersättning
