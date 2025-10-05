Produktionsledare
2025-10-05
Vill du ta nästa steg i din karriär och vara med och utveckla en verksamhet där säkerhet, kvalitet och hållbarhet står i fokus?
Vi söker nu en driven och ansvarstagande produktionsledare till vår vagnsverkstad i Eskilstuna. Som produktionsledare ansvarar du för att leda och utveckla verksamheten inom ditt område. Du skapar goda förutsättningar för medarbetarna och säkerställer att vi når våra affärs- och verksamhetsmål.
Leda och utveckla verksamheten inom ditt ansvarsområde, inklusive personalansvar för 23 medarbetare.
Planera och utföra underhåll för vagnar i samarbete med underhållsstyrare.
Säkerställa arbetsmiljö, säkerhet och miljöarbete, hantera tillbud och avvikelser, delta i revisioner och driva förbättringsarbete.
Ansvara för ekonomi och rapportering, inklusive budget, kostnadsuppföljning och verksamhetsstatus.
Bidra till ledningsgruppen, främja god kommunikation, delaktighet och utveckling av rutiner och arbetssätt.
Vem söker vi
Vi söker dig som har erfarenhet av ledarskap inom industri, verkstad eller liknande miljö, och trivs med personalansvar och medarbetarutveckling. Du har god förståelse för underhållsplanering och styrning, är strukturerad och lösningsorienterad samt trygg i att arbeta med budget och rapportering. Med din förmåga att skapa engagemang och delaktighet bidrar du till en trygg och positiv arbetsmiljö. Du kommunicerar obehindrat på svenska både i tal och skrift. Kunskapar i engelska är meriterande.
Vi erbjuder dig
En ansvarsfull och utvecklande roll med stort inflytande.
Ett nära samarbete med engagerade kollegor i en dynamisk miljö.
Möjlighet till kompetensutveckling och personlig tillväxt.
En arbetsplats med fokus på säkerhet, kvalitet och hållbarhet.
Ansökan och övrig information
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med en inledande provanställning om sex månader med tillträde snarast möjligen eller enligt överenskommelse. Tjänsten är placerad på kontoret i Eskilstuna.
Som en del i rekryteringsprocessen använder vi oss av tester för att göra en rättvis och objektiv bedömning. Slutkandidater genomgår en digital referenstagning och bakgrundskontroll. Green Cargo är en arbetsplats med nolltolerans mot droger. Som anställd hos Green Cargo genomförs slumpmässiga drogtester. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras.
Mångfald och inkludering
Green Cargos medarbetare är nyckeln till att vi ska kunna nå bolagets vision om järnvägslogistik i världsklass och det är medarbetarnas kompetens och ambition som driver bolagets framgång. Vi ser att olikheter bland våra medarbetare stärker vår konkurrenskraft och bidrar till vår affär och vår utveckling. Vi vill därför ha en arbetsplats präglad av mångfald och välkomnar sökanden med olika typer av kompetenser, personligheter, bakgrunder, erfarenheter och perspektiv.
Vi ser fram emot att få din ansökan så snart som möjligt då urval och intervjuer kommer att ske löpande.
