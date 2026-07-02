Produktionsledare - Veddesta (Järfälla)
Experis AB / Maskiningenjörsjobb / Järfälla Visa alla maskiningenjörsjobb i Järfälla
2026-07-02
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Vi söker en Produktionsledare till vår filial i Veddesta. Rollen är central för den dagliga driften och passar dig som vill arbeta nära verksamheten, leda människor och driva förbättringar i en större produktionsmiljö.
På vår filial i Veddesta tar vi emot och hanterar stora materialflöden från kunder i regionen. Verksamheten omfattar främst järn, metall, farligt avfall och alternativa råvaror, där sortering, bearbetning och effektiva produktionsflöden är centrala delar. Filialen är en av Stena Recyclings större anläggningar med en omsättning på cirka 800 MSEK och omkring 40 medarbetare inom produktion, filialledning, säljorganisation, kundsupport och specialistfunktioner. Samarbetet mellan funktionerna är nära och rollen som Produktionsledare är en viktig del i att driva både den dagliga driften och den långsiktiga utvecklingen.
Om rollen
Som Produktionsledare har du en central roll i den dagliga produktionen. Du leder, planerar och fördelar arbetet i verksamheten och arbetar nära dina medarbetare för att skapa en trygg, säker och motiverande arbetsmiljö. Du ansvarar för att följa upp produktionens nyckeltal, driver förbättrings- och förändringsarbete samt säkerställer att miljö- och arbetsmiljökrav efterlevs. Tillsammans med filialchef och övriga stödfunktioner bidrar du till att utveckla verksamheten både operativt och långsiktigt.
Exempel på arbetsuppgifter
Leda och utveckla medarbetare genom tydligt ledarskap, kompetensutveckling och rekrytering vid behov
Arbeta med systematiskt förbättringsarbete, processoptimering och Lean/5S
Följa upp och analysera nyckeltal samt initiera åtgärder för att förbättra resultat Säkerställa efterlevnad av arbetsmiljö-, miljö- och säkerhetskrav
Du har personal- och arbetsmiljöansvar för cirka 17 medarbetare i produktionen och har stöd av arbetsledare i den dagliga driften. På anläggningen arbetar även filialchef, säljorganisation, kundsupport och produktspecialister.
Vem är du?
Vi söker dig som är en tydlig och engagerande ledare som har lätt för att få med dig människor i både vardag och förändring. Du trivs i en operativ miljö med högt tempo, tar ansvar, fattar beslut och är nära verksamheten. Du vågar utmana arbetssätt och driva förbättringar, samtidigt som du skapar delaktighet och engagemang i teamet. Vi ser också att du är nyfiken på affären och förstår sambandet mellan produktion, säkerhet, kvalitet och lönsamhet.
Vi ser att du harPubliceringsdatum2026-07-02Kvalifikationer
Minst 2 års erfarenhet av personalansvar
Erfarenhet från liknande ledande roll inom produktion eller industri
God systemvana och erfarenhet av att arbeta med nyckeltal
Erfarenhet av arbetsmiljöansvar B-körkort
Goda kunskaper i svenska, i tal och skrift, samt engelska i tal
Meriterande:
Praktisk erfarenhet av Lean och 5S
Högskoleutbildning
Erfarenhet av produktionsekonomi
Kunskap om ISO 9001 och ISO 14001
Vad erbjuder vi?
Hos oss får du arbeta i ett team med god sammanhållning och stor utvecklingspotential. Som en del av Stena Recycling finns stora möjligheter till utveckling både lokalt och inom koncernen. Vi erbjuder trygga anställningsvillkor, goda förmåner och en arbetsmiljö där vi hjälper varandra att lyckas. Läs mer här. Rekryteringsprocessen
Stena Recycling tillämpar sex månaders provanställning och gör bakgrundskontroll.
Sista ansökningsdag är 25 augusti. Har du frågor om rollen är du varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryterare Anna Setterberg, anna.setterberg@jeffersonwells.se
. Intervjuer påbörjas i mitten av augusti.
Om Stena Recycling
Stena Recycling är ett av Nordens ledande återvinningsbolag och en helhetspartner för att utveckla hållbara cirkulära lösningar inom alla
typer av verksamheter. Bolaget ingår i den familjeägda Stena Metallkoncernen och bedriver verksamhet över Europa, med betoning på
Sverige och Norden. Med 1900 engagerade medarbetare på 90 anläggningar över hela Sverige skapar Stena Recycling AB långsiktiga lösningar varje dag för såväl kunder som för samhället i stort. Genom att hålla resurserna i omlopp spelar Stena Recycling en viktig och central roll i omställningen till en cirkulär ekonomi. Varmt välkommen med din ansökan. Det börjar med dig - och vi lyckas tillsammans! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Experis AB
(org.nr 556855-1104)
175 62 JÄRFÄLLA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Äggelundavägen 7 Kontakt
Contact
Anna Setterberg anna.setterberg@jeffersonwells.se Jobbnummer
9989829