Produktionsledare - Norra Stockholm!
2025-11-03
Vi på WeStaff Sweden söker nu Produktionsledare till norra Stockholm, ett världsledande teknikföretag som utvecklar infraröda kameror och sensorsystem i absolut toppklass. Hos kundföretaget kombinerar du avancerad teknik med hantverk i mikroskala och är med och skapar produkter som används världen över, från räddningstjänster och forskning till försvar och industri.
Om rollen
Som produktionsledare ansvarar du för den operativa driften av ett produktionsavsnitt. Du leder, planerar och prioriterar det dagliga arbetet för ditt team, säkerställer att produktionen följer uppsatta mål och arbetar aktivt med förbättringar i både processer och flöden.
Du samarbetar nära kollegor inom kvalitet, planering och teknik, och bidrar till att skapa en effektiv, säker och trivsam arbetsmiljö. Rollen kräver närvaro på golvet, tydlig kommunikation och ett coachande ledarskap.
Dina ansvarsområden
Leda och fördela det dagliga arbetet för cirka 12 medarbetare
Följa upp produktionens resultat och identifiera förbättringsområden
Säkerställa att rutiner, kvalitetskrav och säkerhetsföreskrifter efterlevs
Delta i planering, resursfördelning och daglig styrning
Driva och stödja förbättringsarbete inom produktion och arbetsmetoder
Bidra till en kultur präglad av engagemang, ansvar och laganda
Vi ser gärna att du har:
Har några års erfarenhet inom produktion, tillverkning eller industriell verksamhet
Har erfarenhet av operativt ledarskap, gärna som teamledare, skiftledare eller produktionsledare
Är strukturerad, kommunikativ och trivs i en praktisk och tekniskt orienterad miljö
Har en teknisk utbildningsbakgrund (gymnasie-, YH- eller högskolenivå)
Behärskar svenska och engelska i tal och skrift
Det är meriterande om du har erfarenhet av Lean-arbete, förbättringsarbete eller ledarskap i tvärfunktionella miljöer.
Meriterande/extra plus om du har:
Erfarenhet av arbete i renrum eller högteknologisk miljö
Tidigare arbete med polering eller bearbetning av linser
Erfarenhet av programmering eller CNC-maskiner
Teknisk utbildning eller relevant yrkeserfarenhet inom produktion
Erfarenhet av optiska mätinstrument och inspektionsutrustning
Vi erbjuder:
Ett utvecklande uppdrag i ett globalt högteknologiskt företag
Nära samarbete med erfarna kollegor
Stora möjligheter till kompetensutveckling och karriär
Trevliga lokaler och god arbetsmiljö
Kollektivavtal och förmåner såsom friskvård och konkurrenskraftig lön
Praktisk information
Plats: Norra Stockholm
Arbetstid: Heltid, dagtid måndag-fredag
Start: Enligt överenskommelse
Upplägg: Långsiktigt konsultuppdrag
Om WeStaff Sweden
Vi är ett växande konsult- och rekryteringsföretag i Sverige. Vi är ett auktoriserat bemanning & rekryteringsföretag som hjälper företag att växa & människor att utvecklas i sina yrkeskarriärer.
Våra värderingar är personlig relation, trygghet och långsiktighet i det vi gör varje dag. Vi är ett kundskapsdrivet team som har över 30 års erfarenhet från branschen.
Vårt arbete kännetecknas av kvalitet, nytänkande och med ett personligt engagemang så gör vi skillnad på arbetsmarknaden i Sverige. Läs mer om oss på www.westaff.se Ersättning
WeStaff Sweden
