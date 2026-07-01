Produktionsledare - Hangar
Saab Aktiebolag / Maskiningenjörsjobb / Linköping Visa alla maskiningenjörsjobb i Linköping
2026-07-01
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Vi tror att framsteg och möjligheter skapas bäst tillsammans. Välkommen till en plats där samarbete gör skillnad.
Din roll
I denna roll som Produktionsledare kommer du att tillhöra Leveranshangaren för Gripen. Verksamheten sysselsätter idag ca 50 personer , men vi är en växande organisation. Verksamheten omfattar främst funktionskörningar och verifierings flygningar av Gripen flygplan. Vi är också ansvariga för att leverera flygplanen till våra olika Kunder. I vårt uppdrag ingår också att ta emot Gripen flygplan som byggts och tillverkats på Embraer i Brasilien och leverera dessa vidare till Brasiliens flygvapen. I vårt område finns också personal som arbetar med raketstolen, underhållsberedning, teknikkontor och leveranskoordinering. Verksamheten bedrivs främst i Tannefors men utlandsuppdrag förekommer också.
Huvudsakliga ansvarsområden för tjänsten:
Ansvara för den dagliga driften
Hantera akuta störningar i produktionen
Leverera uppsatta åtaganden
Skapa förutsättningar och stötta mekaniker & tekniker
Personalutveckling
Implementera och följa uppsatta arbetssätt
Som Produktionsledare kommer du att leda 10-15 mekaniker & tekniker i deras arbete under funktionskörning och verifieringsflygningar av Gripenflygplan. Du har ansvar för personal, ekonomi och leverans inom ditt eget ansvarsområde och rapporterar direkt till Verkstadschefen för Leveranshangaren.
Du blir en del av Verkstadschefens ledningslag där idag ytterligare två Produktionsledare ingår. Vi är ett bra lag som stöttar och hjälper varandra i vardagen.Publiceringsdatum2026-07-01Profil
Vi söker dig med ledaregenskaper och gärna med erfarenhet från produktion, hangar eller annan produktionsnära flygverksamhet. Du behöver vara stresstålig samt kunna prioritera i vardagen. Du behärskar svenska och engelska väl i både tal och skrift. Har du erfarenhet av utlandsarbete är detta meriterande då resor kan förekomma. Stor vikt kommer att läggas på dina personliga egenskaper
Du gillar att jobba i lag, tar gärna på dig ledartröjan samt har förmåga att motivera och samordna medarbetare med ett fokus på måluppfyllelse och kvalitet. Vi ser också att du är bidragande i medarbetarnas utveckling genom delegering och coachning.
Att färdigställa och leverera ett Gripenplan är både tekniskt utmanande och krävande då vi är sist i produktionskedjan och närmast Kunden.
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Placeringsort är Linköping.
Vad du blir en del av
Upptäck oändliga möjligheter. Anta utmaningar, skapa smarta innovationer och uppgradera dina förmågor. Det här är en plats för kluriga tänkare, modiga pionjärer och alla däremellan. Tillsammans uppnår vi det extraordinära, var och en tar med sitt unika perspektiv. Varje bidrag räknas.
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med syfte att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidra till trygghet för människor och samhällen. Med 28 000 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.
Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga. Läs mer om oss här
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Saab Aktiebolag
(org.nr 556036-0793)
Bröderna Ugglas Gata (visa karta
)
581 88 LINKÖPING Arbetsplats
Saab Jobbnummer
9987927