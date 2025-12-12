Produktionskvalitetsingenjör till Saab Avionics
2025-12-12
Vill du påverka och göra skillnad på riktigt? Här bidrar du till att skapa trygghet för människor och samhällen. Det du gör spelar roll.
Din roll
Vi söker en kvalitetsingenjör som vill bli en del av vårt växande team inom produktionskvalitet. Som kvalitetsingenjör kommer du att koordinera, kontrollera och planera kvalitetssäkrande aktiviteter samt driva kvalitetsfrågor i olika forum.
Rollen innebär ett stort ansvar och erbjuder goda möjligheter att påverka och bidra till en kultur av ständig förbättring där produkten och kunden står i fokus.Hos oss får du möjlighet att omsätta din expertis i praktiken och vara en nyckelspelare i arbetet med att säkerställa högsta kvalitet i vår produktion.
Några av dina huvudsakliga arbetsuppgifter inkluderar:
* Granska och utvärdera arbetssätt så att det överensstämmer med gällande krav och direktiv
* Internrevisioner relaterade till produkter, produktion och dess processer.
* Gemba walks
* Koordinera och följa upp vår hantering av produktionsrelaterade avvikelser, NCR. (Non Conformance Report)
* Koordinera och följa upp CAPA ärenden (Corrective and Preventive Action)
* Koordinera och följa upp MRB-möten. (Material Review Board)
* Värdeflödesanalyser för pågående serieproduktion
* 5S och Lean arbete
Vi söker dig som är analytisk, lösningsorienterad och noggrann i ditt arbete. Du är prestigelös, trivs med förändring och har lätt för att samarbeta med många olika kontaktytor. Du är trygg i din kunskap, tar ansvar för dina uppgifter och arbetar strukturerat med en stark drivkraft att leverera hög kvalitet.
För att lyckas i rollen har du högskoleingenjörsexamen inom kvalitet, eller motsvarande erfarenhet inom området. Vi tror även att du har viss erfarenhet av kvalitetsarbete. Du har goda kunskaper i svenska och engelska, och kan kommunicera tydligt samt förklara komplexa kvalitetsfrågor på ett lättförståeligt sätt.
Det är även meriterande om du har kunskap om kvalitetssystem och kvalitetsstandarder samt erfarenhet av Lean, rotsaksanalys och Six Sigma.
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Vänligen observera att vi arbetar med löpande urval och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum har gått ut.
Vad du blir en del av
Upptäck oändliga möjligheter. Anta utmaningar, skapa smarta innovationer och uppgradera dina förmågor. Det här är en plats för kluriga tänkare, modiga pionjärer och alla däremellan. Tillsammans uppnår vi det extraordinära, var och en tar med sitt unika perspektiv. Varje bidrag räknas.
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med uppdrag att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidrar till trygghet för människor och samhällen. Med 26,100 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.
Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga. Läs mer om oss här. Ersättning
Sista dag att ansöka är 2026-01-09
