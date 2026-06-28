Produktionskoordinator
Q-Ventilation & Service AB / Chefsjobb / Uppsala Visa alla chefsjobb i Uppsala
2026-06-28
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Produktionskoordinator / OrderadministratörPubliceringsdatum2026-06-28Om företaget
Vi är ett växande företag inom tillverkning av ventilationskanaler och plåtkonstruktioner. Med moderna CNC-maskiner och hög produktionskapacitet söker vi nu en strukturerad och engagerad medarbetare som vill växa tillsammans med oss.Dina arbetsuppgifter
Ta emot kundbeställningar.
Registrera och följa upp order.
Planera och samordna produktionen tillsammans med verkstaden.
Kommunicera med kunder om leveranstider.
Förbereda fakturor och administrera dokument.
Säkerställa att projekten följer tidsplanen.
Stödja den dagliga planeringen och bidra till ordning och struktur.
Vi söker dig som
Är organiserad och noggrann.
Har god datorvana.
Tycker om att planera och koordinera.
Kan arbeta självständigt och ta ansvar.
Har god kommunikationsförmåga.
Talar svenska och engelska. (Meriterande om du även talar arabiska.)
Erfarenhet från ventilation eller plåtindustrin är meriterande men inget krav. Vi värdesätter rätt personlighet och vilja att lära sig.
Vi erbjuder
En långsiktig anställning i ett växande företag.
Intern utbildning och utvecklingsmöjligheter.
Moderna arbetsverktyg och en välutrustad produktion.
Möjlighet att växa till en ledande roll i företaget.
Anställningsform: Heltid
Lön: Enligt överenskommelse beroende på erfarenhet.
Skicka ditt CV och en kort presentation till: info@qvenilation.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-28
E-post: Info@qventilation.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Q-Ventilation & Service AB
(org.nr 559217-0673)
Bolandsgatan 9 (visa karta
)
753 23 UPPSALA Jobbnummer
9982155