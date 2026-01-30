Produktionskoordinator
2026-01-30
Dals Långed Coating AB i Dals Långed är ett dotterbolag till JD Stenqvist AB. På Dals Långed Coating AB tillverkas halvfabrikat till förpacknings- och bygg/möbelindustrin genom beläggning och laminering. Råvarorna utgörs av plastgranulat, papper och folie. Beläggning/laminering utförs i en extruder som smälter termoplastgranulat och sprider ut plasten på banor av papper och/eller folie. Produkterna efterbehandlas i omrullnings- och skärmaskiner.
På grund av pensionsavgång för vår nuvarande produktionsansvariga söker vi nu efter en motiverad person till en tjänst som:
PRODUKTIONSKOORDINATOR
Dina ansvarsområden:
Vara länken mellan leverantörer - produktion - kunder
Produktionsrapportering, uppföljning och statistik
Kundorderregistrering och viss kundkontakt
Inköp av råmaterial
Inventering
Delaktig i vårt arbete med kvalitet, miljö, hälsa och säkerhet.

Profil
För att lyckas i rollen ser vi att du som person är strukturerad, stresstålig och nyfiken.
Att planera, ta beslut och initiativ är något du känner dig bekväm med.
Har du tidigare erfarenhet från produktionsarbete är detta meriterande.
Är bekväm med digitala verktyg och har lätt för att sätta dig in i nya system.
Bekväm att använda MS Officepaket, framför allt Excel
Behärskar svenska och engelska i såväl tal som skrift.
Vi erbjuder:
En varierande vardag där du jobbar lösningsorienterat med planering och samordning på ett strukturerat sätt tillsammans med ett härligt gäng på 16 personer!
Provanställning i 6 månader med en tjänstgöringsgrad på 100% under dagtid med flexmöjlighet.
LÅTER DETTA SOM EN ROLL FÖR DIG? ANSÖK NU!
Vi tillämpar löpande urval så vänta inte med att skicka in din ansökan.
Skicka din ansökan till: hr@stenqvist.com
Sista dag att ansöka är 2026-03-01
E-post: hr@stenqvist.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Produktionskoordinator". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare J D Stenqvist AB
(org.nr 556029-7862)
Dals Långed Coating AB Jobbnummer
9714123