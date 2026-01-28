Produktionsingenjör till GKN Aerospace
2026-01-28
Varje gång du flyger, nästan var som helst i världen, är det stor sannolikhet att GKN Aerospace bidrar till din resa. Företagets teknologi och komponenter används i cirka 90 % av världens flygplan - från mindre och större passagerarflygplan och affärsjets till några av världens mest avancerade stridsflygplan.
GKN Aerospace söker nu en engagerad Produktionsingenjör till deras avdelning inom Rotating Parts, där du får ansvar för att säkerställa robusta, effektiva och högkvalitativa tillverkningsprocesser.Arbetsuppgifter
I rollen som produktionsingenjör är du en nyckelperson i värdeflödet Rotating Parts. Din uppgift är att leverera produktionsteknisk expertis med fokus på kvalitet, kostnad och leverans i en miljö med höga krav på precision och pålitlighet. Du driver processutveckling, industrialisering och kontinuerliga förbättringar samt arbetar nära både produktion, teknik och kunder.
Dina arbetsuppgifter består bland annat av att:
Säkerställa produktionsteknisk leverans och stöd i hela produktionskedjan.
Utveckla, industrialisera och förbättra tillverkningsprocesser för roterande komponenter.
Delta i uppstarter, investeringar och implementering av ny utrustning och processer.
Genomföra produktionsberedning, felsökning och problemlösning.
Ge tekniskt stöd vid avvikelser, processstabilisering och ändringshantering.
Koordinera metodteknik, CAM/NC-programmering samt verktyg och fixturer.Profil
Vi söker dig som är en erfaren Produktionsingenjör med stark teknisk kompetens och kvalitetsfokus, som vill driva processförbättringar och industrialisering i en miljö med höga krav på precision.
Vi ser också att du:
Har en ingenjörsexamen (högskola/universitet) inom relevant tekniskt område (alternativt motsvarande kompetens förvärvad genom erfarenhet).
Har erfarenhet av produktionsteknik och processutveckling inom industriell tillverkning.
Är van vid arbete i högkvalitativa miljöer med snäva toleranser.
Är självgående, driven, analytisk och lösningsorienterad.
Är en lagspelare med tydligt fokus på kvalitet och samarbete.
Har en förmåga att driva tekniska frågor från analys till implementering.
Har B-körkort.
Meriterande kompetenser:
CAM/NC-programmering och metodteknik
Verktygskonstruktion och verktygsinförande
Lean, Six Sigma eller Zero Defect-arbete
Erfarenhet från flyg-, försvars- eller annan reglerad industri
Ansökningsförfarande I den här processen samarbetar GKN med oss på Skill. Tjänsten är ett konsultuppdrag med anställning hos Skill, med placering hos GKN i Hallstahammar.
Vi kommer att bearbeta alla ansökningar löpande, och vill därför uppmuntra dig att skicka in en ansökan direkt. Tillträde enligt överenskommelse, så fort som möjligt. Rekryteringsprocessen inkluderar personlighets- och kapacitetstester i ett senare skede.
Vi tar bara emot ansökningar via jobbannonsen på vår hemsida Lediga jobb hos Skill - Skill Rekrytering & Bemanning AB, men vid eventuella frågor går det bra att kontakta ansvarig rekryterare Gabriel Axell på gabriel.axell@skill.se Så ansöker du
