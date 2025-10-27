Produktionsingenjör till Fordonsindustrin
2025-10-27
Är du en nyfiken och engagerad ingenjör med intresse för tillverkning, processer och produktionsutveckling? Vi söker nu en produktionsingenjör till ett högteknologiskt industriföretag inom tung tillverkningsindustri - en miljö där innovation, kvalitet och lagarbete står i fokus
Som produktionsingenjör blir du en nyckelperson i ett engagerat team som arbetar nära produktionen för att utveckla och effektivisera processer, flöden och tekniska lösningar. Du kommer att driva förbättringsprojekt, arbeta med 3D-CAD i framtagningen av tekniska lösningar samt analysera processdata för att identifiera nya möjligheter. Rollen innebär ett varierat arbete där du kombinerar teknik, problemlösning och samarbete med både teknikansvariga, operatörer och andra delar av organisationen.
Du blir en del av ett kompetent och sammansvetsat team som tillsammans driver produktionsutvecklingen framåt. Här präglas kulturen av nyfikenhet, samarbete och en stark vilja att lära - du får en grundlig introduktion och goda möjligheter att utvecklas både tekniskt och personligt.
Rollen är placerad i Skövde.
Att vara konsult på Nexer Tech Talent
Nexer Tech Talent är specialister på att ge unga techtalanger den ultimata starten på arbetslivet. För denna roll kommer du att bli anställd av Nexer Tech Talent men arbeta hos vår kund i Skövde med start januari 2026.
Vi söker dig som:
Vi söker dig som är ingenjör inom maskin, produktion eller automation - alternativt har motsvarande erfarenhet från tillverkande industri eller processindustri. Du är analytisk, praktiskt lagd och har en god förståelse för produktionsflöden. Vi tror även att du:
Har kunskap i 3D-CAD och gärna även Power BI eller liknande analysverktyg
Är nyfiken, öppen och gillar att lära dig nya saker
Ser möjligheter, är positiv och bidrar till en god laganda
Ansökan
Låter detta som något för dig? Vi arbetar löpande med rekryteringen, så skicka in din ansökan snarast möjligt. Om du har du frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta Tech Recruiter Kristofer Hedlund på Kristofer.hedlund@nexergroup.com
Vi ser fram emot att höra från dig!
