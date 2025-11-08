Produktionsingenjör sökes till Ludvika
Academic Work Sweden AB / Maskiningenjörsjobb / Ludvika Visa alla maskiningenjörsjobb i Ludvika
2025-11-08
, Smedjebacken
, Ljusnarsberg
, Fagersta
, Säter
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Academic Work Sweden AB i Ludvika
, Smedjebacken
, Fagersta
, Säter
, Borlänge
eller i hela Sverige
Vår kund söker en driven Produktionsingenjör till ett bolag i stark tillväxt som investerar i ny, uppgraderad produktionsutrustning. Här får du chansen att arbeta med spännande analyser och utvecklingsprojekt som formar framtidens produktion.
OM TJÄNSTEN
Som Produktionsingenjör kommer du att leda och utveckla projekt för produktionsförbättring i nära samarbete med produktion, R&D och kvalitetsteam. Du kommer att arbeta med att identifiera och implementera innovativa lösningar för att hantera, standardisera och digitalisera processer. Rollen innebär även att utveckla metoder som främjar en säker arbetsmiljö, säkerställer hög kvalitet och driver lönsam drift.
Du erbjuds
En utmärkt instegsroll för dig som är nyexaminerad, med möjlighet att arbeta med förbättringsarbete på både lång och kort sikt samt goda utvecklingsmöjligheter inom företaget.
ARBETSUPPGIFTER Publiceringsdatum2025-11-08Dina arbetsuppgifter
Rollen innebär att vara en teknisk expert inom produktionen, med ansvar för att leda processförbättringsarbeten, utveckla digitala lösningar, optimera produktionslinjer och säkerställa hög kvalitet genom utbildning och uppföljning.
• Vara teknisk ledare för en eller flera processer och arbeta med hela processflödet.
• Följa upp och implementera kvalitetsförbättrande åtgärder och processförbättringsarbete i produktionen
• Producera och sammanställa statistik inom produktionssektionerna och utveckla uppföljningssystem
• Utbilda personal och skapa instruktioner för att säkerställa hög kvalitet och lågt skrotvärde
VI SÖKER DIG SOM
• Civilingenjörsexamen med inriktning mot mekanik, el, elektro eller industriell ekonomi med fokus på produktionsteknik.
• Flytande svenska och engelska i tal och skrift.
• B-körkort.
• God kunskap om digitala verktyg, inklusive Office-paketet och SQL.
Det är meriterande om du har
• God kunskap om effektiv produktion eller logistik (LEAN).
• Erfarenhet av digitalisering och processförbättring.
• Förmåga att leda projekt och analysera statistik.
• Intresse för att utveckla metoder för säker arbetsmiljö och hög kvalitet.
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Förändringsbenägen
• Hjälpsam
• Målmedveten
• Ansvarstagande
• Intellektuellt nyfiken
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
INFORMATION OM FÖRETAGET
N/A Varaktighet, arbetstid, etc.
Heltid Ersättning
Enligt avtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "15115607". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Academic Work Sweden AB
(org.nr 556559-5450), http://www.academicwork.se Arbetsplats
Academic Work Jobbnummer
9595107