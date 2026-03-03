Produktionsingenjör sökes i Skövde
2026-03-03
Vill du arbeta i en tekniskt spännande roll i en verksamhet under utveckling? Hos vår kund får du möjlighet att påverka både produktionsflöden och hur produkten fungerar i slutkundsmiljöer. Du blir en del av ett engagerat team med hög kompetens och stark sammanhållning - på en arbetsplats där hållbarhet, innovation och utveckling står i tydligt fokus.Publiceringsdatum2026-03-03Om tjänsten
Vi på Perido letar efter en produktionsingenjör för vår kunds räkning, ett välkänt företag inom fordonsindustrin. Du utgår från kontoret beläget i Skövde.Arbetsuppgifter
Som produktionsingenjör blir du en nyckelperson i teamet som arbetar med att bygga om och anpassa motorer för marina applikationer och generatoraggregat. Du driver och utvecklar produktionsprocesser, säkerställer kvalitet och tillgänglighet samt bidrar till att skapa effektiva och hållbara flöden. Du kommer att arbeta nära såväl produktionen som konstruktion, kvalitet, logistik och eftermarknad - alltid med fokus på säkerhet, kvalitet, leverans och kostnad.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter
Utveckla och optimera monteringsprocesser för konvertering av motorer
Driva förbättringsprojekt inom LEAN, digitalisering och automation
Säkerställa produkt- och processkvalitet genom analys, rotorsaksutredningar och åtgärder
Stödja produktionen vid tekniska problem och avvikelser
Ansvara för layout, processtekniska instruktioner och standardiserat arbetssätt
Medverka vid industrialisering av nya varianter och tekniska förändringar
Koordinera tekniska frågor mellan interna och externa intressenter
Dina egenskaper
Vi söker dig som har ett genuint tekniskt intresse och en stark vilja att förbättra och utveckla. Du trivs i en miljö där du får kombinera praktiskt arbete i produktionen med analytiskt utvecklingsarbete. Rollen ställer också krav på god samarbetsförmåga, då du arbetar tvärfunktionellt med flera kontaktytor, samtidigt som du behöver vara drivande och självgående i dina projekt. En nyfiken inställning till teknik, digitalisering och ständiga förbättringar, kombinerat med ett tydligt kvalitets- och leveransfokus, är avgörande för att skapa framgång i uppdraget.
Är det dig vi söker? Varmt välkommen med den redan idag!Kvalifikationer
Ingenjörsutbildning inom maskin, produktion, mekatronik eller motsvarande erfarenhet
Erfarenhet av produktion, montering eller processteknik - gärna inom motor eller drivlineindustri
God förmåga att analysera data och driva strukturerade förbättringsaktiviteter
Kommunikativ, initiativtagande och bra på att samarbeta
Meriterande:
Meriterande med kunskap inom LEAN, CAD, el/automation eller marindriftTjänstens omfattning och tillträde
Heltid, konsultuppdrag till och med 2026-09-30. Start omgående.
