Produktionsingenjör inom fordonsindustrin!
Wrknest AB / Maskiningenjörsjobb / Skövde Visa alla maskiningenjörsjobb i Skövde
2026-06-26
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Vill du arbeta med tekniska projekt i en högteknologisk produktionsmiljö där du får driva utveckling från idé till färdig lösning? Nu söker vi en Produktionsingenjör till ett uppdrag hos en internationell industrikund.
I rollen ansvarar du för att utveckla och implementera produktionsutrustning inom produktutvecklings-, kapacitets- och förbättringsprojekt. Du leder aktiviteter tillsammans med interna team och externa leverantörer för att säkerställa effektiva, säkra och kvalitativa produktionsprocesser.
Vi söker dig som har:
Erfarenhet som produktionsingenjör, projektledare eller delprojektledare inom tillverkande industri.
God vana av att driva tekniska projekt och samarbeta med flera intressenter.
Erfarenhet av problemlösning och förbättringsarbete i produktionsmiljö.
Mycket god kommunikativ förmåga och ett strukturerat arbetssätt.
Goda kunskaper i svenska
Det är meriterande om du har erfarenhet av säkerhets-, tillförlitlighets- eller kostnadsanalyser. Även relevant utbildning är meriterande.
Övrig information
Start: Omgående, alternativt enligt överenskommelse
Plats: Skövde
Omfattning: 100%
Anställningsform: Konsultuppdrag via Wrknest fram till årsskiftet, med goda chanser till förlängning och överrekrytering
Sök gärna så snart som möjligt då vi jobbar med löpande urval.
Om Wrknest
På Wrknest gör vi inte som alla andra. Vi tror på att hela tiden våga se nya möjligheter och tänka nytt. När vi startade var det för att utmana gamla sätt att rekrytera på.
Vi lever i en tid av snabb digital utveckling. Kunskap behöver förnyas kontinuerligt för att vara aktuell. Därför gäller det att kunna ställa om snabbt. Det här gör att vi inte enbart tittar på kandidatens CV vid en rekrytering. Istället ser vi till den samlade potentialen och erbjuder individanpassad upskilling. På så vis kan vi snabbt matcha de kunskapsbehov som finns just nu. Läs mer på www.wrknest.se
. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7975253-2072455". Arbetsgivare Wrknest AB
(org.nr 559293-2213), https://careers.wrknest.se
Skövde C (visa karta
)
541 30 SKÖVDE Arbetsplats
Wrknest Jobbnummer
9980317