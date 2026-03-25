Produktionsingenjör | Gems Pet systems AB | Uppsala
Är du en lösningsorienterad ingenjör som trivs nära produktion och vill arbeta med förbättringar, kvalitet och teknik i framkant? Då kan detta vara rätt möjlighet för dig!Publiceringsdatum2026-03-25Om tjänsten
Vi söker nu en produktionsingenjör till ett uppdrag inom medicinteknisk industri. Rollen är placerad nära produktionen där du får en central funktion i att säkerställa effektiva, säkra och kvalitativa tillverkningsprocesser.
Du kommer att arbeta både operativt och strategiskt med tekniskt stöd, förbättringsarbete och kvalitetssäkring. En viktig del av rollen är att ansvara för och koordinera kalibrering av verktyg och utrustning, inklusive kontakt med externa leverantörer samt genomförande av interna kalibreringar.
Tjänsten är ett konsultuppdrag med start 1 maj som sträcker sig i ett år.Dina arbetsuppgifter
Ansvara för och koordinera kalibrering av verktyg och utrustning
Utföra interna kalibreringar
Identifiera och lösa produktions- och kvalitetsproblem
Driva förbättringsarbete inom produktion, kvalitet och säkerhet
Ge tekniskt stöd till produktionen
Ta fram och uppdatera teknisk dokumentation
Samarbeta med produktion, kvalitet och andra funktioner
Delta i implementering av nya processer och metoder
Om dig
Vi söker dig som har ett tekniskt intresse och som trivs i en roll där du får kombinera analys med praktiskt arbete i produktion. Du är en strukturerad och kommunikativ person som har lätt för att samarbeta med andra och skapa förtroende i organisationen.
Du har ett driv att förbättra och utveckla arbetssätt och är inte rädd för att ta initiativ. Samtidigt är du noggrann och kvalitetsmedveten i ditt arbete, vilket är avgörande i en reglerad miljö som medicinteknik.KvalifikationerKvalifikationer
Högskoleutbildning inom mekanik, elektroteknik, industriell teknik eller liknande, alternativt motsvarande arbetslivserfarenhet
Erfarenhet av arbete inom produktion, teknik eller felsökning
Kunskap om kalibreringskrav och standarder
Erfarenhet av arbete enligt ISO13485 samt förståelse för kvalitetsarbete
Erfarenhet från medicinteknisk industri
Goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift
Goda kunskaper i MS Office
Meriterande:
Masterexamen inom teknik eller business
Erfarenhet av projektarbete
Erfarenhet av förbättringsarbete och implementering av nya arbetssätt
Vi erbjuder
En central roll där du får påverka produktionens kvalitet, effektivitet och säkerhet
Möjlighet att arbeta nära verksamheten och se resultat av ditt arbete
En utvecklande roll med stort eget ansvar
Goda möjligheter till förlängning eller överrekrytering
Om Lernia
Lernia är ett av Sveriges ledande bemannings- och rekryteringsföretag och finns över hela landet. Med vårt omfattande nätverk erbjuder vi spännande jobb hos attraktiva arbetsgivare och varumärken som hjälper dig att utveckla din kompetens och karriär, både på lång och kort sikt.
Hur du söker tjänsten
För att söka tjänsten, scrolla ner till ansökningsformuläret nedan. Urval och intervjuer sker löpande, så skicka in din ansökan redan idag! Om du har några frågor är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare alice.nero@lernia.se
Bakgrundskontroll
För vissa tjänster ingår bakgrundskontroll som en del av rekryteringsprocessen. Om du går vidare i processen behöver du verifiera din identitet via BankID innan kontrollen genomförs. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-05
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7453561-1912734". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lernia Bemanning AB
751 85 UPPSALA Arbetsplats
