Produktionsingenjör
Combitech Aktiebolag / Maskiningenjörsjobb / Karlskoga Visa alla maskiningenjörsjobb i Karlskoga
2026-06-29
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Vill du vara med och utveckla framtidens produktion? Hos Combitech i Örebro, Karlskoga och Karlstad får du en viktig roll i att effektivisera, kvalitetssäkra och utveckla produktionen hos några av Sveriges mest tekniskt avancerade verksamheter. Vi söker dig som vill arbeta som produktionstekniker eller produktionsberedare och som motiveras av att skapa smarta, robusta och hållbara produktionslösningar. Här får du möjlighet att göra verklig skillnad genom att kombinera teknik, struktur och förbättringsarbete.
Din roll som produktionsingenjör
Som produktionsingenjör får du en central roll i att utveckla, effektivisera och kvalitetssäkra produktionen hos våra kunder. Du arbetar i tekniskt komplexa miljöer där höga krav ställs på struktur, spårbarhet och produktionsflöden, och där du bidrar till att skapa robusta och effektiva lösningar genom hela produktionskedjan.
Du arbetar tvärfunktionellt i nära samarbete med exempelvis konstruktion, produktion, kvalitet och inköp, med fokus på att omsätta tekniska underlag till effektiva och repeterbara produktionsprocesser.
Du kommer att arbeta med att utveckla, förbättra och optimera produktionsmetoder, flöden och layouter för att säkerställa en effektiv och kvalitativ produktion. Rollen innefattar även att bereda både nya och befintliga produkter för produktion samt att ta fram, granska och underhålla produktions- och tillverkningsunderlag, inklusive instruktioner och dokumentation, för att säkerställa en väl fungerande tillverkningsprocess.
Vem är du?
Du har en relevant ingenjörsutbildning eller motsvarande arbetslivserfarenhet samt erfarenhet av produktionsteknik, produktionsberedning eller framtagning av produktionsunderlag och instruktioner. Du har god IT-vana och erfarenhet av att arbete i affärssystem och digitala verktyg.
Vi söker dig som har ett tekniskt intresse, god förståelse för produktionsprocesser och en vilja att utveckla och förbättra verksamheten. Du trivs med att kombinera struktur och problemlösning samt samarbetar gärna med olika funktioner i organisationen. Som person är du strukturerad, analytisk, ansvarstagande och lösningsorienterad. Du tar egna initiativ, driver förbättringar och trivs med att arbeta tillsammans med andra för att nå gemensamma mål. Du har goda kunskaper i svenska och engelska, i både tal och skrift.
Det är meriterande om du har erfarenhet av industriella IT-system som IFS, DELMIA eller SAP, kunskap inom CAD och ritningsläsning samt erfarenhet av förbättringsarbete enligt Lean eller Six Sigma. Erfarenhet av automation, robotteknik eller produktionsutveckling ses också som en fördel.
Då tjänsten innebär arbete som omfattas av försvarssekretess krävs att du genomgår och godkänns i en säkerhetsprövning med registerkontroll.
Urval sker efter sista ansökningsdag. Vi ser fram emot din ansökan!
Kom och gör skillnad
Vi tror att man gör ett bättre jobb om man kan fokusera på rätt saker, därför gör vi det lätt att kombinera jobbet med vardagen. Vi satsar på våra medarbetare, de utgör kärnan, hjärnan och hjärtat i vår verksamhet. Dessutom står vi på en stadig grund av högteknologi, forskning och anställningstrygghet med försvars- och säkerhetskoncernen Saab som ägare.
Vill du veta mer om hur det är att arbeta hos oss? Kolla in våra karriärsidor!
Kontaktperson: Johannes Svensson, johannes.svensson@combitech.com
Vi undanber oss rekryteringssamarbeten. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-27 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Combitech Aktiebolag
(org.nr 556218-6790)
Brukstorget 4 (visa karta
)
691 50 KARLSKOGA Arbetsplats
Combitech Jobbnummer
9983591