Produktionsingenjör
Da Vinci Management & Engineering AB / Maskiningenjörsjobb / Kalmar Visa alla maskiningenjörsjobb i Kalmar
2026-01-14
Da Vinci är ett konsultföretag som erbjuder tjänster inom Projektledning, Produktutveckling och Produktionsteknik. Vi jobbar främst mot tillverkande industri och våra kunder återfinns inom försvarsindustri, tågindustri, lastbilstillverkning, kärnkraft och processindustri. Vi har vårat kontor i Kalmar där de flesta av våra nuvarande kunder finns inom en radie på ca 10 mil (pendlingsavstånd). Vår ambition är dock att utöka kundkretsen och därmed radien vilket gör att vi även är intresserade av sökanden som inte är främmande att byta bostadsort om så krävs. Da Vinci har idag 22 anställda där flera av dessa är delägare.
Vi söker nu en produktionsingenjör för att möta en ökad efterfrågan. Tidigare erfarenhet av produktionstekniskt arbete är inte ett krav, men vi ser gärna att du är intresserad av produktion, problemlösning och teknik. Som konsult lägger vi också stor vikt vid att du är självgående, som person och i arbetet. Vi värdesätter om du har en ingenjörsutbildning inom maskinteknik, produktionsteknik, industriell ekonomi eller liknande.
Som produktionsingenjör på Da Vinci kommer du att få ett varierande och utvecklande arbete där du får lösa problem i olika branscher, vilket ger dig en bred kunskap. Du kommer att få lösa tekniska problem och effektivisera produktionen för våra kunder. Som stöd har du alltid de andra produktionsingenjörerna på Da Vinci.
Som anställd på Da Vinci får du relevanta utbildningar och utmanande arbetsuppgifter. Vi strävar efter långvariga relationer med såväl våra anställda som kunder, och lägger därför stor vikt vid att du som anställd ska få ett uppdrag som passar dig bra. Vi har en familjär stämning på företaget och träffas ofta på olika aktiviteter.
Känns detta som ett jobb för dig? Skicka då CV och en kort text om dig om varför du vill ha jobbet
Sista dag att ansöka är 2026-02-28
E-post: recruiting@davinci.nu
Detta är ett heltidsjobb.
(org.nr 556819-4319), http://www.davinci.nu
