Produktionsingenjör
2025-11-08
Vill du vara med och utveckla framtidens produktionsprocesser? Vi söker nu en produktionsingenjör med fokus på utveckling och effektivisering av produktionslinjer till en tekniskt avancerad och framåtblickande verksamhet inom tillverkningsindustrin.
OM TJÄNSTEN
I rollen som Produktionsingenjör får du en drivande funktion inom montering, där du ansvarar för att utveckla arbetsmetoder och balansera produktionslinjer. Du kommer att arbeta nära ett engagerat team som stöttar varandra i en dynamisk miljö.
Dina arbetsuppgifter
Med stöd i LEAN-principer bidrar du till att utveckla processer för ökad effektivitet, digitalisering och ergonomi, alltid med medarbetarnas arbetsmiljö i fokus. Du blir en del av ett erfaret team som arbetar nära varandra och övriga funktioner i en öppen och stödjande miljö.
• Utveckla arbetsmetoder och effektivt balansera produktionslinjer
• Arbeta med system för att optimera hela produktionsprocessen
• Driva effektiviseringar, rationaliseringar och digitalisering av monteringsprocessen
• Bidra till förbättringar av monteringsprocessen med LEAN-principer
• Utveckla produktionsprocessen med fokus på ergonomi och montörernas arbetsmiljö
VI SÖKER DIG SOM
• Högskole- eller civilingenjörsutbildning eller annan relevant eftergymnasial utbildning
• Obehindrad i svenska och engelska, både i tal och skrift
• Intresse för ergonomi och förbättringsarbete
Det är meriterande om du har
• Goda kunskaper inom LEAN eller likande discipliner
• Goda kunskaper inom ergonomi
• Erfarenhet från liknande roll
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Hjälpsam
• Stresstolerant
• Målmedveten
• Stabil
• Ansvarstagande
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
Heltid Ersättning
Enligt avtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-08
