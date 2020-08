Produktionsingenjör - Phadia AB - Maskiningenjörsjobb i Uppsala

Phadia AB / Maskiningenjörsjobb / Uppsala2020-08-24PRODUKTIONSINGENJÖRUPPSALA, SWEDENI denna roll kommer du vara en del av Thermo Fisher Scientific's, ImmunoDiagnostics Division (IDD), som utvecklar, tillverkar och marknadsför diagnostiska test för allergi, astma och autoimmuna sjukdomar. Med 1.500 anställda globalt är IDD världsledande inom in vitro diagnostik (IVD) av allergi och ledare inom autoimmundiagnostik i Europa. I Uppsala, med cirka 700 medarbetare, finns divisionens globala huvudkontor med både utveckling och tillverkning.Du som söker bör vara mycket ansvarstagande och strukturerad person, men med ett genuint intresse för teknik och produktion. Som Produktionsingenjör har du det övergripande teknikansvaret för att säkra kapacitet och produktivitet på våra produktionsprocesser inför kommande volymsökningar.LITE MER OM JOBBET:Produktionsingenjörsrollen är drifts- och kapacitetsansvarig för samtliga produktionsprocesser inom Tillverkning Reagens. Du kommer upprätta och följa långsiktiga mål, driva och genomföra aktiviteter, samt arbeta tillsammans med underhållsgruppen för att säkerställa underhållsaktiviteter och underhållsekonomi. Som en del av kapacitetsuppbyggnadsarbetet kommer du också att utifrån Leanprinciper arbeta med att utveckla standardiserat arbetssätt runt utrustningen och arbetsprocesserna. Vid nyanskaffning eller rustning av maskiner och utrustning kommer du vara beställare och samarbeta nära med produktionsteknikgruppen.Tillverkning Reagens har automatiserad processutrustning och också flöden som kräver mer manuellt arbete. Processerna utvecklas kontinuerligt med införande av ny teknik och höga krav på effektivitet och kvalitet.Tillverkning reagens består av ca 35 personer uppdelat i en stab och 2 st tillverkande flöden. Arbetsområde i mycket stora drag. Dispenseringsflöde fyller flytande reagens, kapsylerar, märker alt etiketterar och lagrar in i halvfabrikats lager. Packning- och etiketteringsflöde etiketterar samt packar till slutgiltigt kit som sedan levereras till distribution.VEM SÖKER VI?Vi söker dig som är intresserad av att arbeta med maskintekniska processer, kapacitetsplanering, effektiviseringsarbete genom Lean Manufacturing och strategisk utveckling. Du bör vara ansvarstagande, ha ett genuint intresse för teknik, struktur och planering samt en vana att driva både ditt eget och andras arbete framåt. Du har lätt för att samla data, analysera och lösa problem. God samarbetsförmåga med stor portion av ödmjukhet samt tydlig kommunikation är vinnande koncept i denna roll.Erfarenhet från strategiskt arbete samt arbete med "Life Cycle Analysis" och "Life Cycle Profit" är också värdefullt. Tjänsten innebär att du följer regulatoriska krav för medicinteknisk tillverkning vilket ställer höga krav på din kvalitetsmedvetenhet och vana att hantera dokumentation.Du läser och skriver obehindrat på svenska eftersom det är en naturlig del i det dagliga arbetet och då vi är ett internationellt företag även engelska i tal och skrift.En högskoleutbildning med maskinteknisk inriktning eller motsvarande erfarenhet är ett måste. Industriell produktionserfarenhet, erfarenhet av arbete med Lean Manufacturing samt regulatoriska krav från branschen, såsom GMP, QSR och ISO 13485 är meriterande.ÄR DU INTRESSERAD?Letar du efter ett meningsfullt jobb på ett internationellt företag som har starka värderingar? Vill du använda dina kunskaper inom produktionsutveckling och jobba i en spännande roll, där du verkligen kan göra en skillnad i människors vardag?Om detta låter intressant så kan du vara den personen vi söker!För att söka tjänsten går du in på Thermo Fishers karriär sida:Har du frågor kontaktar du:Nina Albuquerque, Sr Recruiter Nordics, nina.albuquerque@thermofisher.com Välkommen med din ansökan! Sista ansökningsdatumet är den 6 september 2020.2020-08-24Sista dag att ansöka är 2020-09-06Phadia AB5331613