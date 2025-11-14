Produktionschef underhåll mek till Förädlingen
2025-11-14
Är du en ledare som trivs med att arbeta nära människor och utveckla team? Vi söker en produktionschef inom mekaniskt underhåll till Anrikningsverk 1 & 2 i Kiruna. Hos oss får du kombinera ledarskap, utveckling och förbättringsarbete - och vara med och forma framtidens underhåll.
Framtidens viktigaste jobb
Vi vill leda omställningen av vår industri mot en hållbar framtid. På samma sätt som vi vill
förändra världen, vill vi utveckla alla som är med oss på resan, personligt och professionellt. Vill du
vara med och forma framtiden för världens gruv- och mineralindustri?
Om verksamheten
Kiruna Malmförädlingens uppdrag är att förädla malmen från gruva till färdig produkt. Huvuddelarna i processen är sovra, anrika och pelletisera. Avdelningen består totalt av åtta sektioner, varav fyra av dom ingår i huvudprocessen och övriga fyra är stödsektioner inom kvalitet, teknik- och processutveckling, materialprocesser samt underhåll.
Läs mer om oss på förädlingen här: https://lkab.com/sv/om-lkab/fran-gruva-till-hamn/foradla/.
Din roll
Nu söker vi en produktionschef, en första linjens chef inom underhåll till Anrikningsverk 1 & 2 i Kiruna. Som produktionschef ansvarar du för personal, arbetsmiljö och ekonomi inom din avdelning. Du har det övergripande ansvaret att leda och utveckla ett team bestående av dagtids-och skiftgående mekaniker samt två underhållsledare. I rollen är du en närvarande ledare som driver både teamet och verksamheten framåt med fokus på ständiga förbättringar. Med ansvar för hela det operativa mekaniska underhållet av våra anläggningar i Anrikningsverken har du en betydande roll i att motivera och hjälpa medarbetarna samt säkerställa en välmående kultur.
Det här har du med dig
För att lyckas i rollen som produktionschef tror vi att du trivs att arbeta med och utveckla andra människor samt har säkerhetsfokus. Din goda samarbetsförmåga gör att du bygger starka relationer både inom teamet och med andra delar av organisationen. Du är en trygg och motiverande ledare som inspirerar genom att vara en förebild och skapa förtroende, och du har en stark vilja att ständigt utveckla dig själv i din roll som chef. Eftersom en stor del av arbetet är administrativt ser vi att du har ett strukturerat arbetssätt och en god förmåga att planera och prioritera.
- Gymnasial utbildning
- Utbildning eller erfarenhet som chef/ledare är meriterande
- Erfarenhet inom mekaniskt underhåll är meriterande
- Erfarenhet från gruvindustrin är meriterande
- B-körkort
- Flytande svenska i tal och skrift
Varmt välkommen med din ansökan!
Ansökningar behandlas löpande, så vänta inte med din ansökan.
Start: Enligt överenskommelse.
Plats: Kiruna
Omfattning: Heltid, dagtid.
Kontakt: För mer information om tjänsten är du välkommen att kontakta Gruppchef Andreas Nutti andreas.nutti@lkab.com
telefon: 070-342 15 43
Fackliga kontakter:
Kiruna/ Svappavaara
- Sakari Alanko, Unionen, 0980-725 08
-
Maja Krutrök, Ledarna, 0980-535 50
-
Peter Johansson, Akademikerföreningen, 0980-718 79
LKAB är en internationell gruv- och mineralkoncern med norra Sverige som bas och hela världen som arbetsplats. Vi
leder vägen mot koldioxidfri produktion och vi gör det tillsammans - i en öppen, varm och säker arbetsmiljö med
teknologi och utveckling i fokus. Vi välkomnar utmaningar, innovativa idéer och initiativförmåga, alltid med
jämställdhet och mångfald i fokus. Ersättning
