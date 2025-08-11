Produktionschef till underhåll för fasta anläggningar
2025-08-11
, Jokkmokk
, Kiruna
, Pajala
, Överkalix
Job Posting End Date / last application date:
2025-09-14
Är du en person som vill leda och utveckla en verksamhet? Vi söker nu en Produktionschef till underhåll för fasta anläggningar i Malmberget - en viktig roll i vår högteknologiska gruv- och mineralkoncern där du får leda, inspirera och bidra till utveckling.
Framtidens viktigaste jobb
Vi vill leda omställningen av vår industri mot en hållbar framtid. Och på samma sätt som vi vill förändra världen, vill vi utveckla alla som är med oss på resan, personligt och professionellt. Vill du vara med och forma framtiden för världens gruv- och mineralindustri?
Din roll
I den här rollen leder du verksamheten och har hand om allt från arbetsmiljö, ekonomi och personal till inköp och investeringar. Med ansvar för hela produktionen har du en betydande roll i att motivera och hjälpa medarbetarna och säkerställa en välmående kultur.
Som produktionschef för mekaniskt underhåll fasta anläggningar blir det ditt ansvar att leda underhållsarbetet för egen personal samt för entreprenörer vi har på olika projekt i de fasta anläggningarna. Ett stort fokus är att driva ständiga förbättringar för att säkerställa hög tillgänglighet och korta ståtider på anläggningarna. Arbetsmiljöarbete, personalansvar och personalutveckling samt ekonomisk resultatuppföljning är andra viktiga uppgifter.
Du kommer ha ett nära samarbete inom hela underjordsverksamheten, samt med entreprenörer och olika expert- och stödfunktioner inom LKAB.
Det här har du med dig
För att lyckas i rollen ser vi att du är en ansvarstagande ledare som skapar förtroende och tydlighet i ditt arbete. Du trivs i samarbete med andra och bidrar aktivt till ett positivt arbetsklimat. Din flexibilitet gör att du hanterar förändringar med trygghet och med din kommunikativa förmåga skapar du engagemang och förståelse. Du har ett driv att förbättra och utveckla verksamheten och tar gärna initiativ för att skapa framsteg.
Du har också:
Godkänd gymnasieutbildning
God datavana
B-körkort för manuell växellåda
Goda kunskaper i svenska, tal och skrift
Tidigare erfarenhet som chef eller ledare
Meriterande
Tidigare erfarenhet av personalansvar
Erfarenhet från gruvindustrin eller kompetens inom mekanik
Erfarenhet av arbetsmiljöarbete, operativ styrning och budgetansvar
Det här får du
Belöningsprogram
Fri träning på LKAB:s egna gym samt hos våra samarbetspartners på verksamhetsorterna i Norrbotten
Friskvårdsbidrag och studiestöd samt tillgång till konstförening, fritidsförening, fjällstugor och familjeaktiviteter
Förstärkt föräldrapenning med upp till 90 procent av din ordinarie lön i upp till sex månader (efter anställning i ett år)
Hjälp och stöd vid sjukdom eller i frågor om arbetsmiljö, hälsa, friskvård och rehabilitering
Ersättning för tandvård samt skydds- och terminalglasögon
Möjlighet att ansöka om stipendier vid studier både för dig och dina barn
Möjlighet att ansluta sig till vårt pensions- och försäkringsprogram med förmånliga priser
Övrig information
Varmt välkommen med din ansökan!
Sista ansökningsdag är 2025-09-14.
I den här rekryteringsprocessen tillämpar vi löpande urval så vänta inte med din ansökan!
Start: Enligt överenskommelse
Plats: Malmberget/Gällivare
Omfattning: Heltid, dagtid
För mer information om tjänsten vänligen kontakta rekryterande chef: Gruppchef Peter Åhl, peter.ahl@lkab.com
alt. +46 70 319 63 79
Facklig kontakt:
Katarina Paganus, Unionen, 0970-762 98
Annika Taavoniku, SACO-klubben, 0970-795 32
Annica Kaati, Ledarna, 0970-767 65
About LKAB
LKAB is an international mining and minerals group with northern Sweden as its base and the whole world as its workplace. We lead the way towards carbon-free production and we do it together - in an open, warm and safe work environment with technology and development in focus. We welcome challenges, innovative ideas and initiative, always with equality and diversity in focus.
Do you work at LKAB today but are interested in a new role?
Then we would like you to submit your application via our internal career page. Log in to your Workday account and go to "Jobs Hub", where you can search for all available jobs and send your application.
Prior to recruitment, LKAB has considered recruitment channels and marketing. We kindly but firmly decline all contact from media marketers, recruitment sites and the like. Varaktighet, arbetstid, etc.
