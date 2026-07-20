Produktionschef till Svarvmekano i Malmö AB
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2026-07-20
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Vill du ha en roll där du får kombinera ledarskap, produktionsplanering och verksamhetsutveckling i en modern tillverkningsmiljö? Trivs du i en vardag där du får arbeta nära både människor och produktion, samtidigt som du är med och driver förändring och utveckling? Då kan detta vara nästa steg för dig.
Svarvmekano söker nu en Produktionschef som vill ta ett helhetsansvar för den dagliga verksamheten och samtidigt vara en viktig del av företagets fortsatta utvecklingsresa.
Din framtida arbetsgivare
Svarvmekano i Malmö AB är en specialiserad legotillverkare inom skärande bearbetning i centrala Malmö. Företaget är en del av Technexa-koncernen och kombinerar en världsledande maskinpark, hög automationsgrad och digitaliserad produktion med en stabil kundbas. Här finns lång erfarenhet och kompetens, och en stark vilja att fortsätta utvecklas.
Nu söker vi en ledare som vill vara med och skapa framtidens produktion genom att utveckla både människor och arbetssätt, ihop med verksamhet.
Läs gärna mer om oss på: https://www.svarvmekano.se/
Vad erbjuder rollen?
Som Produktionschef på Svarvmekano får du en central roll i en modern mekanisk verkstad med fokus på skärande bearbetning och tillverkning av kundanpassade komponenter och detaljer.
Rollen kombinerar operativt ledarskap med produktionsplanering och förbättringsarbete. Du har personalansvar för ca15-20 personer i produktionen där du ansvarar för arbetsledning, säkerhet och kompetensutveckling. Du rapporterar till VD, ingår i ledningsgruppen och arbetar nära teknik, kvalitet, inköp, transportledning och underhåll för att skapa ett effektivt produktionsflöde med huvudsakliga ansvarsområden som:
Planera och prioritera produktionen utifrån kapacitet, leveranstider och resursbehov
Leda och utveckla medarbetare och skapa förutsättningar för ett välfungerande team
Ansvara för medarbetarsamtal, lönesättning och personalfrågor
Ha löpande kundkontakt kring produktion och leveranser
Driva förbättringsarbete och utveckla arbetssätt och processer utifrån LEAN/ Sex Sigma med tillhörande kompetensförsörjning för personalen
Det här är en roll för dig som trivs i en operativ miljö och som förstår att ledarskap ibland handlar om att sitta i planeringsmöten och ibland om att hjälpa till där det behövs. Du kommer arbeta heltid, måndag till fredag med möjlighet till flex. Produktionen körs delvis Lights out i högautomatiserade celler där personal främst är på plats dagtid, i kombination med medarbetare för jourtjänst. Du utgår från lokalerna i Östra hamnen i centrala Malmö.
Detta är en direktrekrytering, vilket innebär att Effektiv ansvarar för rekryteringsprocessen och du kommer att bli anställd direkt hos Svarvmekano i Malmö AB.
Vem är du?
Vi söker dig som är en erfaren ledare från tillverkande industri och som har god förståelse för hur en produktion fungerar i praktiken. Du har sannolikt arbetat som Produktionschef, Produktionsledare eller i en liknande roll där du haft ansvar för människor, planering och resultat. Du har god systemvana och arbetar obehindrat i affärs- eller produktionssystem. Erfarenhet av Monitor är meriterande. Du kommunicerar flytande på svenska i tal och skrift, ihop med att ha goda kunskaper i engelska. Du har också erfarenhet av att arbeta utifrån LEAN.
Som person är du trygg i ditt ledarskap och har förmågan att skapa förtroende hos människorna omkring dig. Du gillar att ligga steget före snarare än att släcka bränder, men är samtidigt realistisk nog att veta att verkligheten inte alltid följer planen. Därför behöver du vara flexibel, lösningsorienterad och trygg även när förutsättningarna förändras.
Du tror på frihet under ansvar och leder genom dialog, tydlighet och tillit snarare än detaljstyrning. Du är prestigelös, genuint intresserad av människor och har lätt för att samarbeta, samtidigt som du har integriteten att sätta gränser och fatta beslut när situationen kräver det. Till din hjälp att lyckas har du utöver lokal ledning och kollegor, VD och produktionschef på Varbergs Precision i Varberg inom Technexa-koncernen.
Är detta din perfekta match?
Du söker inte bara ett nytt jobb. Du söker en möjlighet att göra skillnad.
Du vill vara nära verksamheten, nära människorna och nära besluten. Du tycker om kombinationen av struktur och flexibilitet, av planering och problemlösning. Framför allt vill du leda människor på ett sätt som skapar ansvarstagande, utveckling och arbetsglädje.
Då kan rollen som Produktionschef på Svarvmekano i Malmö AB vara precis det du söker.
Varmt välkommen med din ansökan
Välkommen med din ansökan via effektiv.se. Intervjuer kommer att ske löpande, så vänta inte med din ansökan. På grund av semestertider kommer vi ha en förlängd ansökningsperiod. Under sommarperioden kan svarstiden på din ansökan vara något längre. Vi återkopplar till dig så snart som möjligt. Sista ansökningsdatum är 9/8 2026. Vill du veta mer om tjänsten kontakta gärna Ingrid Törngren på ingrid@effektiv.se
eller Jessica Andersson på jessica.andersson@effektiv.se
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Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7957054-2107767". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare AB Effektiv Väst
(org.nr 556944-7666), https://jobb.effektiv.se
August Palms plats 1 (visa karta
)
211 54 MALMÖ Arbetsplats
Effektiv Jobbnummer
10007259