Produktionschef till Pelletsverk 2 & 3
2026-01-20
Som Produktionschef till driften blir du den som leder teamet i vardagen, skapar en trygg arbetsmiljö och driver produktionen mot resultat. En roll för dig som vill vara nära verksamheten, coacha människor och samtidigt utvecklas som ledare.
Framtidens viktigaste jobb
Vi vill leda omställningen av vår industri mot en hållbar framtid. På samma sätt som vi vill
förändra världen, vill vi utveckla alla som är med oss på resan, personligt och professionellt. Vill du
vara med och forma framtiden för världens gruv- och mineralindustri?
Om pelletsverk 2 & 3
Hos oss på pelletsverk 2 & 3 har vi som mål under 2025 att producera 8,7 miljoner ton färdig pellets som levereras till våra kunder världen över. Här kan tempot stundtals vara högt men vi utvecklas, lär oss och löser problem tillsammans, över flera yrkesgrupper.
Kulturen på vår arbetsplats präglas av omtanke, prestigelöshet och ett förtroende för varandra som gör att vi vågar utmana oss själva för att bli lite bättre på det vi gör, varje dag.
Om verksamheten
Kiruna Malmförädlingens uppdrag är att förädla malmen från gruva till färdig produkt. Huvuddelarna i processen är sovra, anrika och pelletisera. Avdelningen består totalt av åtta sektioner, varav fyra av dom ingår i huvudprocessen och övriga fyra är stödsektioner inom kvalitet, teknik- och processutveckling, materialprocesser samt underhåll.
Läs mer om oss på förädlingen här: https://lkab.com/sv/om-lkab/fran-gruva-till-hamn/foradla/.
Din roll
Som Produktionschef (PC) till driften på Pelletsverk 2 & 3 (KK2/KK3), en första linjens chef kommer du leda drift- och processoperatörer i deras dagliga arbete. Du kommer hantera operativa frågor i samråd med direktrapporterande personal samt föreslå och diskutera frågor av taktisk karaktär med din gruppchef.
Ditt ansvar:
- Personal- och arbetsmiljöansvar för din grupp. Ansvar för bemanning, introduktion och kompetensutveckling.
- Operativt ansvarig för leveranser enligt uppställda mål för tillgänglighet, anläggningsutnyttjande, kvalitet och miljö. Under ditt skift övervakar PC Drift produktionsprocessen för att säkerställa att allt fungerar som det ska och minimera driftstörningar.
- PC Drift samverkar med andra PC Drift som är i tjänst inom avdelningen för att åtgärda driftstörningar och utföra akuta underhållsarbeten med Skiftunderhåll.
- Säkerställer att arbetsmiljön och produktionen följer säkerhetsregler och föreskrifter är en viktig del av rollen. PC Drift är ansvarig för att säkerställa att alla medarbetare arbetar på ett säkert sätt och att eventuella säkerhetsrisker och avvikelser hanteras omedelbart.
- Ansvarar för att leda och coacha sitt driftteam i det dagliga arbetet och driva förbättringsarbeten
- Fungera som en länk mellan operativa team, andra sektioner och överordnande chefer.
Det här har du med dig
Vi söker en engagerad och driven ledare som är en bra förebild. Du gillar människor, är närvarande i verksamheten, tar stort ansvar och är trygg i rollen som ledare. Du motiveras av att lyfta och leda människor. Du coachar dem till att uppnå både sina egna och även verksamhetens mål. Du har ett organisatoriskt öga och lätt för att prioritera och strukturera dina arbetsuppgifter. Du ska ha viljan att utveckla ditt eget ledarskap och du kommer få ledarskapsutbildning och stöd i din roll.
Utöver detta har du:
- Gymnasieutbildning är ett krav, gärna med teknisk inriktning
- B-körkort
- Erfarenhet av ledande befattning eller ledarskap är meriterande
- Anläggningskännedom och kunskap i processen är meriterande
- Flytande svenska i tal och skrift
Varmt välkommen med din ansökan!
Vi strävar efter en rättvis och objektiv rekryteringsprocess. Därför ber vi vanligtvis inte om personliga brev. I stället ber vi dig att svara på frågor relaterat till den specifika tjänsten du söker. Dina svar hjälper oss att förstå din kompetens och erfarenhet, så ta dig tid att svara så tydligt och utförligt som möjligt.
Ansökningar behandlas löpande, så vänta inte med din ansökan.
Start: Enligt överenskommelse.
Plats: Kiruna
Omfattning: Heltid, skift K5 (innebär arbetet under förmiddagar samt eftermiddagar där helgarbete förekommer, arbetstid nattveckor under utredning.)
Kontakt: För mer information om tjänsten är du välkommen att kontakta Gruppchef Erik Sjölund e-post erik.sjolund@lkab.com
telefon: 0730-932040
Fackliga kontakter Kiruna/ Svappavaara:
- Sakari Alanko, Unionen, 0980-725 08
-
Maja Krutrök, Ledarna, 0980-535 50
-
Peter Johansson, Akademikerföreningen, 0980-718 79
