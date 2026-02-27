Produktionschef Till Mvusab
2026-02-27
MVUSAB är ett välrenommerat verkstadsföretag med en historia som sträcker sig tillbaka till 1870-talet. Vi är djupt rotade i Dalarna, men arbetar idag med kunder i hela Sverige och internationellt, framför allt inom energi, processindustri och tillverkning. Sedan 2021 är vi en del av Enerco Group AB, en snabbväxande industrikoncern med över 1 000 medarbetare på 25 orter. Tillsammans med Enerco står vi bättre rustade än någonsin att möta industrins krav på hållbarhet, innovation och leveranssäkerhet. Vi befinner oss i en fas där framtidstro, investeringar och utveckling står i centrum.
Som Produktionschef blir du en av de viktigaste spelarna i MVUSAB 's fortsatta resa
Vill du ta ansvar för hjärtat i en anrik industriverksamhet som växlar upp för framtiden?
MVUSAB står inför ett nytt kapitel. Med 150 års industriell historia i ryggen och ett tydligt framtidsfokus investerar vi i teknik, hållbarhet och kapacitet. Nu stärker vi vår organisation och söker en Produktionschef som vill leda och utveckla vår moderna legoverkstad i Smedjebacken. Här får du en nyckelroll i att säkerställa effektiva flöden, hög leveransprecision och en produktion i teknisk framkant - i nära samspel med både marknad och kund.
Om rollen
Som Produktionschef hos MVUSAB ansvarar du för den dagliga driften och den långsiktiga utvecklingen av vår produktionsverksamhet i Smedjebacken. Här arbetar cirka 85 medarbetare inom maskin- och plåtbearbetning på en verkstadsyta om 17 000 kvm, med avancerad maskinpark och stark lyftkapacitet.
Du leder verksamheten tillsammans med dina produktionsledare, produktionsplanerare och produktionstekniker och du har det övergripande ansvaret för att produktionen levererar enligt uppsatta mål inom säkerhet, kvalitet, leverans och kostnad. Tillsammans med dina kollegor säkerställer du att struktur, planering och uppföljning fungerar i hela organisationen.
Rollen innebär även en tät och affärsnära dialog med marknadsavdelningen och våra kunder. Du är en viktig länk mellan marknad och produktion - säkerställer att kundkrav omsätts i effektiva produktionslösningar och att vi har rätt kapacitet, kompetens och framförhållning. Du rapporterar till VD MVUSAB och ingår i den lokala ledningsgruppen.
Ditt ansvar omfattar bland annat:
• Operativt och taktiskt ansvar för den dagliga produktionen
• Leda och utveckla produktionsorganisationen
• Produktionsplanering och kapacitetsstyrning för att säkerställa leveransprecision
• Tät dialog med marknad, produktionsteknik och planering kring prognoser, prioriteringar och tekniska lösningar
• Arbetsmiljö- och säkerhetsansvar inom produktionen
• Driva och utveckla Lean-arbete, 5S och ständiga förbättringar
• Effektivisera flöden och minska ledtider genom struktur och uppföljning
• Säkerställa kvalitet i process och leverans
• Säkerställa kompetensutveckling och långsiktig bemanningsplanering
Produktivitet för oss handlar inte bara om siffror - det handlar om att skapa ett robust system där förbättringar är en naturlig del av vardagen och där produktion och affär arbetar i takt.
Vem är du?
Du är en tydlig och närvarande ledare med stark förankring i tillverkande industri. Du har erfarenhet av att leda genom andra chefer och förstår vikten av struktur, ansvarsfördelning och uppföljning.
Du är affärsnära och trivs i dialog med både marknadsfunktion och kunder. Du ser produktionen som en integrerad del av affären och har förmågan att omsätta kundkrav till effektiva och lönsamma produktionsupplägg.
Vi ser gärna att du har:
• Erfarenhet som Produktionschef eller motsvarande roll inom tillverkande industri
• Erfarenhet av att optimera produktionsflöden
• Gedigen erfarenhet av förbättringsarbete och produktionsutveckling
• Teknisk kompetens inom verkstadsindustri (maskin- och/eller plåtbearbetning)
• Erfarenhet av produktionsplanering och kapacitetsoptimering
• God förståelse för ekonomiska nyckeltal och produktionsuppföljning
• Förmåga att bygga starka team och skapa engagemang
Det faller sig naturligt för dig att kombinera struktur med handlingskraft och du har förmågan att skapa förtroende både internt och externt.
Välkommen med din ansökan
I denna rekrytering samarbetar Enerco/MVUSAB med Lundin & Boström. Skicka in din ansökan via www.lundinbostrom.se
- vi intervjuar löpande. Har du frågor? Kontakta gärna rekryteringskonsult: Peter Boström, 073-826 71 00 Ersättning
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lundin & Boström Hr AB
(org.nr 556835-0002) Arbetsplats
Lundin & Boström Jobbnummer
9767418