Produktionschef till mekaniska verkstaden
2025-08-18
2025-09-14
Vill du vara med och inspirera i ett värderingsdrivet företag? Välkommen att leda och hjälpa i en viktig roll i vår högteknologiska gruv- och mineralkoncern. Vi söker nu en Produktionschef till mekaniska verkstaden inom Driftsservice i Malmberget
Din Roll
I den här rollen leder du mekaniker och planerare/beredare i deras dagliga arbete enligt våra mål. Du har hand om allt från arbetsmiljö, ekonomi och personal till inköp och investeringar. Med ansvar för hela produktionen har du en betydande roll i att motivera och hjälpa medarbetarna och säkerställa en välmående kultur.
Det här har du med dig
Gymnasieutbildning
Ledarerfarenhet
Chefserfarenhet är meriterade
Erfarenhet från underhållsarbete är meriterande
B-körkort
Flytande svenska i tal och skrift
Vi söker en chef som med tydlig kommunikation, inkluderande ledarskap och ett systematiskt arbetssätt kan driva verksamheten framåt. Du är van att skapa ordning och struktur, och har förmågan att omsätta strategiska mål i praktiska rutiner och processer.
I rollen förväntas du arbeta metodiskt för att höja vår driftsklarhet och säkerställa att våra arbetssätt är både effektiva och hållbara. Genom att bygga tillit, engagera medarbetare och skapa delaktighet skapar du goda förutsättningar för en välfungerande verksamhet med hög kvalitet.
Det här får du
Inom LKAB anser vi att en fungerande kombination mellan jobb och privatliv är en nyckel för att vara ett attraktivt och hållbart företag!
Belöningsprogram
Fri träning på LKAB:s egna gym samt hos våra samarbetspartners på verksamhetsorterna i Norrbotten
Friskvårdsbidrag och studiestöd samt tillgång till konstförening, fritidsförening, fjällstugor och familjeaktiviteter
Förstärkt föräldrapenning med upp till 90 procent av din ordinarie lön i upp till sex månader (efter anställning i ett år)
Hjälp och stöd vid sjukdom eller i frågor om arbetsmiljö, hälsa, friskvård och rehabilitering
Ersättning för tandvård samt skydds- och terminalglasögon
Möjlighet att ansöka om stipendier vid studier både för dig och dina barn
Möjlighet att ansluta sig till vårt pensions- och försäkringsprogram med förmånliga priser
Start: Enligt överenskommelse
Plats: Malmberget Driftsservice mekanisk verkstad
Omfattning: Heltid, dagtid
För frågor om tjänsten får du gärna kontakta Sektionschef Ronnie Hansson, ronnie.hansson@lkab.com
telefonnummer: 070-319 60 16.
Varmt välkommen med din ansökan!
Facklig kontakt:
Katarina Paganus, Unionen, 0970-762 98
Annika Taavoniku, SACO-klubben, 0970-795 32
Annica Kaati, Ledarna, 0970-767 65
About LKAB
LKAB is an international mining and minerals group with northern Sweden as its base and the whole world as its workplace. We lead the way towards carbon-free production and we do it together - in an open, warm and safe work environment with technology and development in focus. We welcome challenges, innovative ideas and initiative, always with equality and diversity in focus.
Full time Ersättning
