Produktionschef till Hissmofors Såg
Skogsägarna Norra Skog, ekonomisk förening / Chefsjobb / Krokom Visa alla chefsjobb i Krokom
2026-02-04
Om tjänsten Som produktionschef vid Hissmofors såg har du det övergripande ansvaret för sågproduktionen vid Norra Timbers sågverk i Hissmofors. Rollen är tydligt operativ med stort fokus på ledarskap, personalansvar och daglig produktion.
Vi söker dig som trivs nära verksamheten och som med ett närvarande och engagerat ledarskap skapar struktur, engagemang och resultat tillsammans med dina medarbetare. Samtidigt finns spännande utvecklingsplaner för sågverket där du, tillsammans med ledningsgruppen, får möjlighet att bidra till verksamhetens fortsatta utveckling.
Du leder ett kompetent team av operatörer, ingår i ledningsgruppen för Hissmofors sågverk och rapporterar till sågverkschefen.
Dina arbetsuppgifter Som produktionschef ansvarar du för att leda och utveckla sågproduktionen i det dagliga arbetet. I rollen ingår bland annat att:
Ha fullt personalansvar för operatörer vid sågen
Arbeta aktivt med resursplanering, bemanning och rekrytering
Genomföra utvecklingssamtal samt hantera löpande personalfrågor
Säkerställa måluppfyllelse inom produktion, kvalitet och arbetsmiljö
Följa upp och förbättra produktionsprocesser tillsammans med teamet
Bidra till både kort- och långsiktig utveckling av verksamheten
Vem är du? Du är en trygg och tydlig ledare som tycker att ledarskap är den viktigaste delen av ditt arbete. Du är närvarande i vardagen, bygger förtroende och skapar engagemang genom dialog, tydlighet och coachning.
Vi tror att du har en högskoleexamen inom teknik (t.ex. civilingenjör/högskoleingenjör) samt ledarskapserfarenhet. Alternativt att du har motsvarande arbetslivserfarenhet inom liknande bransch i en tidigare ledarroll. Erfarenhet från tillverkningsindustri är meriterande men inte ett krav.
Vi ser gärna att du:
Har ett starkt driv att leda människor och utveckla team
Är lösningsorienterad och trygg i att fatta beslut
Har förståelse för produktion och ett tekniskt intresse
Är strukturerad, nyfiken och analytisk
Behärskar svenska i tal och skrift samt har B-körkort
Placering och ansökan
Tjänsten är tillsvidare med placering i Hissmofors. Tillträde sker enligt överenskommelse. Vi tillämpar 6 månaders provanställning
Låter detta som en tjänst som passar dig? Skicka in din ansökan senast 2026-02-22.
I denna rekryteringsprocess kan vi komma att använda tester: logisk problemlösningsförmåga och personlighet.
Vill du veta mer?
Kontakta Thomas Haiduga, sågverkschef, 070-510 01 11
Vid fackliga frågor kontakta: Klas Redestig, Unionen, 070-336 04 17 eller Elin Swartling, Sveriges Ingenjörer, 073-048 85 93
Varför Norra Skog?
Hos Norra Timber och Norra Skog erbjuds du en nyckelroll i en framtidsinriktad bransch. Du blir en del av en organisation med starkt engagemang, goda samarbeten och stora möjligheter till utveckling och lärande. Hos oss blir du en del av en värderingsstyrd organisation där tillsammans, glädje, nytänkande, jämställdhet och hållbarhet är vägledande principer. Vi tror på att skapa en kultur där människor trivs, utvecklas och presterar - tillsammans.
Norra Timber förädlar virke från norrländska skogar.
Norra Timber är en del av Norra Skog, en medlemsägd organisation som drivs av att göra skogsägarlivet i Norrland så värdefullt som möjligt för våra 27 000 medlemmar. Vi värnar om ett hållbart skogsbruk och en levande landsbygd. Våra medlemmar bidrar med mångfald och hållbart brukande av skogen, och i våra industrier optimerar vi nyttjandet av råvaran från varje tillvarataget träd.
Vårt virke kommer från ett av världens bästa skogsdistrikt - norra Sverige. Det karga klimatet gör att skogen växer långsamt här. Det gör den senvuxen, finkvistig och med täta årsringar. Därför betraktas tall och gran från Norrland som en av de mesta ansedda träråvarorna. Vi brukar lite ödmjukt kalla den för "årgångsvirke". Det är med stor stolthet vi konstaterar att våra norrländska skogar förädlas till klimatsmarta produkter som används över stora delar av världen.
Norra Timbers verksamhet omfattar tre sågverk, tre förädlingsenheter samt en stolpfabrik. Vi producerar årligen närmare 800 000 kubikmeter sågade trävaror, 250 000 kubikmeter hyvlade trävaror, samt cirka 60 000 svarvade furustolpar och 150 000 spånbalar per år. Av trävaruförsäljningen går ca 60% på export. Föreningen äger också 30 procent av massabruket Husum Pulp AB. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7154659-1819739". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Skogsägarna Norra Skog, ekonomisk förening
835 33 KROKOM Arbetsplats
