Produktionschef till Grönsakshallen Sorunda
Grönsakshallen Sorunda AB / Chefsjobb / Stockholm Visa alla chefsjobb i Stockholm
2025-12-10
På Grönsakshallen Sorunda jobbar vi med frukt och grönt som får vilken köksmästare som helst att le. Vi levererar till hotell, restauranger och storkök - med passion, kunskap och stolthet. Vi ingår i Martin & Servera-koncernen, vilket ger dig trygghet, starka värderingar och goda utvecklingsmöjligheter - samtidigt som vi är nära produkten och produktionen.
Om du vill kombinera ledarskap, matglädje och en vardag nära produktionen - och bidra till att vi blir världens bästa frukt- och gröntgrossist - kanske det här är jobbet för dig.
I vår produktion förädlar vi ett brett sortiment av frukt, grönt och örter - från färdigskurna grönsaker och sallader till specialanpassade produkter. Här jobbar skickliga medarbetare som med både hantverksskicklighet och modern teknik skapar förstklassiga produkter.
Du rapporterar till Platschefen för produktionen och leder ett team om ca 30 fantastiska medarbetare med olika bakgrund och erfarenhet, alla med stort engagemang och fokus på kvalitet.
Din vardag - nära produktionen
Du har fullt personalansvar för både produktionsledare och medarbetare. Tillsammans ser ni till att produktionen flyter och att kvaliteten håller toppnivå. Som Produktionschef leder du produktionen operativt och finns närvarande på golvet. Du:
• planerar bemanning och scheman,
• är ute i produktionen och har koll på vad som händer,
• stöttar, leder och peppar dina medarbetare samt prioriterar arbetet i vardagen,
• säkerställer att kvalitets-, hygien-, säkerhets- och arbetsmiljökrav följs,
• driver förbättringar som gör vardagen enklare och mer effektiv för alla,
• arbetar strukturerat med rutiner och följer upp nyckeltal,
• leder driftmöten, arbetsplatsträffar och andra uppföljningsforum,
• håller individuella samtal såsom utvecklingssamtal eller rehabiliteringssamtal,
• samarbetar nära teknik, inköp, logistik och försäljning för bästa flöden.
Vad du får hos oss
Hos Grönsakshallen Sorunda blir du del av en organisation där:
• hållbarhet och utveckling är en naturlig del av vardagen,
• kollegorna delar intresset för mat och råvaror,
• du får attraktiva förmåner som generöst friskvårdsbidrag, Benify förmånsportal, frukostsmörgås, gym och massage på jobbet samt möjlighet att köpa våra produkter till förmånligt pris,
• trygga och långsiktiga ägare skapar stabilitet och goda utvecklingsförutsättningar,
• beslutsvägarna är korta och det går snabbt från idé till handling.
Vem vi söker
Det är meriterande om du har erfarenhet från livsmedelsproduktion eller färskvaror, men viktigast är att du är lugn, tydlig och trygg i ditt ledarskap.
Vi tror att du:
• har 3-5 års erfarenhet av ledarskap i chefsroll med personalansvar.
• är van att arbeta med struktur, rutiner och uppföljning.
• har intresse för produktion, flöden och förbättringsarbete.
• kommunicerar tydligt i tal och skrift och har god datavana.
Du trivs i en roll där du både leder och är delaktig i det dagliga arbetet. Som ledare:
• är du synlig och närvarande och leder genom dialog, engagemang och handling,
• ger du tydlig feedback, följer upp och skapar god stämning i teamet,
• hanterar du små problem innan de blir stora,
• tar du ansvar, driver utveckling och ser helheten,
• kombinerar du fokus på människor med fokus på resultat,
• är du trygg i och har erfarenhet av att hålla i möten och individuella samtal.
Kontakt och ansökan
Låter det intressant? Kontakta platschef Timothy Murray på telefon +46 70 434 88 85 om du vill veta mer.
Sista ansökningsdag är 15 januari 2025. Efter sista ansökningsdatum går vi igenom ansökningarna löpande. Vår rekryteringsprocess innehåller både tester och intervjuer. Vi genomför bakgrundskontroller på samtliga slutkandidater.
För en säker och trygg arbetsmiljö genomför vi också slumpmässiga alkohol- och drogtester på våra anställda.
Välkommen med din ansökan!
Tillsammans gör vi på Martin & Servera-gruppen skillnad för alla som älskar mat och dryck. Med omtanke om varandra, våra kunder och allas framtid gör vi varje dag lite godare. Och som medarbetare hos oss är du en viktig del av framgången. På Martin & Servera växer vi och utvecklas tillsammans samtidigt som alla är viktiga och får ta plats. Vi är en familjeägd koncern med över 3000 medarbetare. Här tas dina erfarenheter, idéer och kunskaper tillvara. Välkommen till oss.
Fast månadslön enligt överenskommelse. Tjänstepension, förmånligt friskvårdsbidrag, gym & massage på jobbet, frukostsmacka, personalköp etc
Sista dag att ansöka är 2026-01-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Grönsakshallen Sorunda AB
(org.nr 556263-6810) Arbetsplats
Grönsakshallen Sorunda Jobbnummer
9637552