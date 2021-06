Produktionschef till Fellessons Timber Products i Växjö - Empleo Växjö AB - Chefsjobb i Växjö

Empleo Växjö AB / Chefsjobb / Växjö2021-06-29Till vårt trevliga kundföretag Fellessons TimberProducts i Växjö söker vi en produktionschef med huvudansvar för produktions- och förädlingsenheten på Hjortvägen i Växjö!TimberProducts har mångårig erfarenhet av trävaror. Verksamheten hanterar allt från förädling i hyvleri till omfattande handel med trävaror. Hos oss sker all förädlingen av trävaror ur kvalitativa och förstklassiga råvaror från hela Sverige.Anläggningarna är moderna och rationella vilket ger TimberProducts stor kapacitet att leverera just det kunden efterfrågar. Deras flexibilitet och kunskap gör det möjligt för de att leverera helt kundunika lösningar, både vad gäller produkt och förpackning.Då nuvarande produktionschef valt att gå vidare söker vi på empleo hans efterträdare! Rollen är varierande med ansvar för allt från personal till produktion och arbetsledning, ett spännande och omväxlande arbete där tillväxt och framtidstro står i fokus!I tjänsten har du det totala ansvaret för:Personalledning och kompetensutveckling mot produktionenProduktionseffektivitet och uppföljningAtt säkerställa att service- och underhållsarbetet fungerar över hela verksamhetenBemanning och kvalitetsarbeteMiljö, hållbarhet och säkerhetSom produktionschef har du ett nära samarbete med planering och underhåll, allt för att optimera produktionen och kunna säkerställa att maskinparken håller en säker och bra nivå. Som modern ledare har du en god kontakt och närvaro med och i produktionen samt kontinuerligt verkar för att utveckla och förbättra produktionen, personalen och arbetsmetodiken.Du ansvarar även för miljö- och hållbarhetsfrågor samt säkerställer att rutiner och regler följs över hela produktionsanläggningen. Vi erbjuder en fräsch och fin produktionsanläggning med kompetent och positiv personal! Gillar du utveckling, tillväxt och innovation, då kanske just du är vår nya produktionschef?2021-06-29Du som antar denna utmaning har minst gymnasial utbildning, gärna med inriktning mot industri eller teknik. Utöver din utbildning har du flerårig praktisk erfarenhet som produktionsledare eller produktionschef från tillverkande industri samt god teknisk förståelse.Du brinner för personalledning och kommunikation och har ett genuint intresse för produktion samt viljan att utveckla personalen till sin fulla potential. Hos oss är lyhördhet och öppenhet viktigt, vi tror på ett ledarskap där närvaro, engagemang och driv kan skapa framgång i hela organisationen.Har du arbetat med LEAN och 5S är detta önskvärt, vi förutsätter att du har goda kunskaper och intresse inom produktionsekonomi och produktionsuppföljning. Tjänsten ställer krav på mycket goda svensk- och engelskkunskaper samt B-körkort.Vill du bli en del av oss, välkommen till Fellessons TimberProducts på Norremark i Växjö!Uppdraget är en direktrekrytering till Fellessons som erbjuder en tillsvidareanställning.Vi rekryterar löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden har gått ut.Du är varmt välkommen med din ansökan redan idag!Du ansöker direkt på www.empleo.se Uppstart: Omgående eller enligt överenskommelse.Ort/Placering: Växjö.Omfattning: Heltid, dagtid.Lön: Individuell lönesättning tillämpas.Ansökningstid: Ansök snarast.Sista dag att ansöka är 2021-08-02Empleo Växjö AB5837453