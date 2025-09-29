Produktionschef till Contac Solutions
2025-09-29
Contac Solutions AB startade 2003 och är ett industri- och handelsföretag som förser industrin med elektromekaniska produkter. Vi omsätter ca 300 MSEK och har 280 anställda i gruppen. Vi har produktion, lager och huvudkontor i Bollebygd, produktionsenheter i Ljungby och Västervik, försäljningskontor i Stockholm, egen fabrik i Rumänien, i Tyskland och via vårt dotterbolag egen fabrik och ett antal partners i Kina. Sverige är en viktig marknad för oss men exporthandelen ökar snabbt och vi arbetar aktivt med kunder i många länder ex. Tyskland, England, USA, Kina m.fl. För mer information besök vår hemsida www.contac.se
Har du erfarenhet av produktionsplanering och produktionsteknik samt en passion för att säkerställa att produkter tillverkas i rätt tid och med hög kvalitet? Då kan du vara den vi söker till vårt team på Contac Solutions!
Om rollen:
Som produktionsansvarig hos oss kommer du att spela en central roll i vår verksamhet. Du kommer att ansvara för:
Produktionsplanering för att säkerställa effektivitet och att deadlines hålls
Implementering och upprätthållande av 5S-metodiken för att skapa en organiserad och säker arbetsmiljö
Säkerställa att produkterna tillverkas i rätt tid och med rätt kvalitet
Samarbete med olika avdelningar för att optimera produktionsflödet
Vi söker dig som:
Har erfarenhet av produktionsplanering och ledarskap inom tillverkningsindustrin
Har gedigen erfarenhet av produktionsteknik
Är en strukturerad och lösningsorienterad person
Har kunskap om och erfarenhet av att arbeta med 5S
Har ett starkt kvalitetstänk och ett öga för detaljer
Erfarenhet av att arbeta med affärssystemet Monitor är meriterande men inget krav.
Vi erbjuder:
En dynamisk och inspirerande arbetsmiljö med möjligheter att utvecklas
En viktig roll i ett engagerat team
Konkurrenskraftiga anställningsvillkor och förmåner
Låter detta som en tjänst för dig? Skicka din ansökan och CV till roma.silinaite@contac.se
Sista dag att ansöka är 2025-10-29
Sista dag att ansöka är 2025-10-29
E-post: roma.silinaite@contac.se
Detta är ett heltidsjobb.
