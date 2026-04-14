Produktionschef till Careco Inredningar
Insikta AB / Chefsjobb / Osby Visa alla chefsjobb i Osby
2026-04-14
, Östra Göinge
, Älmhult
, Markaryd
, Hässleholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Insikta AB i Osby
, Hässleholm
, Kristianstad
, Laholm
, Växjö
eller i hela Sverige
Motiveras du av att skapa struktur, driva förbättringar och få en produktion att prestera på topp? Hos marknadsledande Careco i Osby får du en nyckelroll där du ansvarar för att utveckla hela produktionsverksamheten och bygga en modern, effektiv och kvalitetsdriven organisation.
Om rollen
Som Produktionschef på Careco får du det övergripande ansvaret för att leda, styra och utveckla produktionen; platschefer, operatörer, teamledare och produktionspersonal. Du ansvarar även för en produktionsenhet i Gnesta. Du analyserar nuläget och bygger strukturer för att säkerställa att verksamheten levererar med hög kvalitet och rätt kapacitet. En stark leveransprecision, kostnadseffektivitet och arbetsmiljö ska upprätthållas på hög nivå.
Produktionen präglas av kundanpassade lösningar, vilket ställer krav på flexibilitet, struktur och nära samarbete med andra delar av organisationen. Rollen innebär ett tätt samspel med logistik, inköp, kvalitet, produktutveckling och försäljning, där du fungerar som en viktig länk mellan affär och produktion. Du rapporterar till VD, ingår i ledningsgruppen och har ett stort mandat att påverka både strategi och operativ utveckling.
Ansvar och arbetsinnehåll
Produktionschefsrollen omfattar både den dagliga driften och den långsiktiga utvecklingen av produktionen. Det innebär att du leder den operativa verksamheten med fokus på bemanning, kapacitet och flöden, samtidigt som du säkerställer att produktionen fungerar effektivt och stabilt i vardagen. En viktig del av rollen är att hantera avvikelser, kvalitetsfrågor och produktionsstörningar i realtid, samt att arbeta förebyggande med struktur, rutiner och arbetsmiljö. Parallellt drivs ett kontinuerligt förbättringsarbete där du utvecklar arbetssätt, processer och produktionsflöden med stöd av Lean och andra metoder.
Ett gott ledarskap är centralt i rollen. Du ansvarar för att leda och utveckla medarbetare, skapa engagemang och säkerställa en trygg och motiverande arbetsmiljö samtidigt som du driver förändringsarbete. Rollen innebär även ansvar för maskinpark, underhåll och teknisk utveckling, där fokus ligger på att säkerställa hög tillgänglighet och identifiera förbättrings- och investeringsbehov. Utöver det har du ett tydligt ekonomiskt ansvar, där uppföljning av kostnader, produktivitet och nyckeltal är en naturlig del av arbetet. Du rapporterar löpande till VD och bidrar med analys, prognoser och beslutsunderlag.
Vem är du?
Du har erfarenhet av att leda förändringsarbete inom produktion inom industri/tillverkning och är van vid att arbeta både operativt och strategiskt. Erfarenhet av kundanpassad produktion eller industri inom träbearbetning är meriterande. Du har god förståelse för produktionsflöden, maskinplanering och effektivisering, samt erfarenhet av förbättringsarbete inom exempelvis Lean eller 5S. Systemvana inom ERP och produktionsplanering är en självklar del av din kompetens.
Som ledare är du tydlig, engagerande och närvarande. Du skapar struktur, driver förändring och har förmåga att fatta beslut även i ett högt tempo. Din analytiska förmåga gör att du ser samband, identifierar förbättringar och omsätter dem i konkreta resultat.
Nyckeltal som vi vill ska införas till grund för uppföljning och utveckling av produktionen omfattar bland annat produktionsvolym i förhållande till plan, OEE (Overall Equipment Effectiveness), leveransprecision samt nivå av kvalitetsavvikelser. Vidare vill vi att produktionskostnad per enhet ska följas upp, tillsammans med nyckeltal kopplade till personal såsom sjukfrånvaro och personalomsättning, samt produktivitet per skift.
Vi erbjuder
Hos Careco får du en strategiskt viktig roll i ett marknadsledande bolag med tydlig utvecklingsagenda. Du blir en del av den nya ledningsgruppen och får möjlighet att påverka både produktionens riktning och bolagets fortsatta tillväxt. Du verkar i en organisation med ny ledning, här har vi korta beslutsvägar, hög kompetens och ett starkt fokus på kvalitet, samarbete och förbättring. Du får goda möjligheter att sätta struktur, utveckla arbetssätt och bygga en produktion som är rustad för framtiden.Publiceringsdatum2026-04-14Om företaget
Careco arbetar med kundanpassad tillverkning av inredningslösningar för skolor, vård- och labbmiljöer. Produktionen präglas av variation, specialmått och projektbaserade leveranser, vilket kräver ett nära samarbete mellan produktion, konstruktion och affär. I miljöer som skola, vård och laboratorier ställs extremt höga krav på både hållbarhet och funktion. Här utsätts inredningen dagligen för intensiv användning. Våra lösningar utvecklas därför med fokus på lång livslängd, säkerhet och smarta funktioner som klarar tuff belastning och varierande aktiviteter. Careco omsätter ca 160 MSEK och har 60 anställda.Så ansöker du
Careco samarbetar med Insikta rekrytering och utveckling. Du visar enkelt intresse via länken, gärna snarast men senast den 31 maj 2026
Om du har frågor är du mycket välkommen att kontakta Insikta AB Charlotte Olsson 070-6021911 charlotte@insikta.se
För att säkerställa korrekt hantering av personuppgifter enligt GDPR tar Insikta inte emot ansökningar via e-post. Vi arbetar med löpande urval - vänta därför inte med att skicka in din ansökan. Vi använder personprofil och bakgrundskontroll som en del av slutprocessen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-10-11
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7551997-1944101".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Insikta AB
https://jobb.insikta.se
Södra Portgatan 25
)
283 50 OSBY
Insikta Jobbnummer
9852161