Produktionschef till Biototal

Vill du ta helhetsansvar för en expansiv produktionsverksamhet och vara med och forma framtidens hållbara lösningar?
Vi söker nu en Produktionschef som vill driva och vidareutveckla vår förädlingsverksamhet. Du får ett övergripande ansvar för produktionen på flera anläggningar i Sverige, med fokus på struktur, effektivitet och långsiktig utveckling. Biototal befinner sig i en stark tillväxtfas med tydliga ambitioner framåt. Hos oss möts hållbarhet, kvalitet och affärsfokus i en verksamhet där du får möjlighet att påverka strategiska vägval samtidigt som du är delaktig i det dagliga arbetet. Det här är en roll för dig som vill kombinera ledarskap med operativ närvaro och skapa förutsättningar för en skalbar och framtidssäkrad produktion.
Ditt anställningserbjudande
Hos oss får du en nyckelroll i en organisation som befinner sig i en spännande utvecklingsfas. Du blir en del av ett engagerat ledningsteam där samarbete, tillit och ansvar är centralt. Vi erbjuder ett stort mandat, möjlighet att påverka både arbetssätt och framtida investeringar samt en vardag där dina beslut gör verklig skillnad. Utöver konkurrenskraftiga villkor får du arbeta i ett bolag som satsar långsiktigt på hållbar produktion, säker arbetsmiljö och utveckling av både verksamhet och människor.
Vi erbjuder tjänstebil, privat sjukvårdsförsäkring, friskvårdsbidrag och 30 dagars semester. Du omfattas av kollektivavtal med trygghets- och pensionslösningar (ITP1, föräldralön, AGS, TGL m.fl.).Publiceringsdatum2026-02-25Arbetsuppgifter
Som produktionschef har du ett övergripande ansvar för bolagets produktionsverksamhet inom förädling, både strategiskt och operativt.
Du kommer bland annat att:
Utveckla och implementera en långsiktig produktionsstrategi i linje med affärsplan och tillväxtmål
Skapa ett gemensamt och skalbart produktionskoncept för flera produktionssajter
Leda, planera och följa upp produktionen på både större och mindre sajter
Vara drivande i etablering och uppstart av nya produktionssajter
Säkerställa efterlevnad av miljötillstånd, kvalitetskrav och arbetsmiljöregler
Följa upp nyckeltal kopplat till volym, effektivitet, kvalitet och kostnad
Leda och utveckla underställda chefer och nyckelroller inom produktion
Rollen innebär ett nära samarbete med funktioner som logistik, miljö, produkt, försäljning samt deltagande i strategiska forum.
Värt att veta
Placering är i första hand Linköping, med viss flexibilitet för rätt kandidat. Du ansvarar för produktion på flera geografiskt spridda sajter vilket innebär resor, i genomsnitt någon till två övernattningar per månad, periodvis mer vid uppstarter. Tjänsten är en tillsvidareanställning och förmånsbil ingår.
(Urvalet påbörjas under vecka 12).
Våra förväntningar
Vi söker dig som har flera års erfarenhet av ledande roller inom produktion eller industriell verksamhet och som är van att leda genom andra chefer. Du har en teknisk, industriell eller naturvetenskaplig utbildning, alternativt motsvarande erfarenhet. Du har god förståelse för arbetsmiljö, säkerhet, kvalitet och kostnadsuppföljning samt erfarenhet av strukturerat förbättringsarbete. Kunskap inom Lean, Six Sigma eller liknande produktionsprinciper är meriterande, liksom erfarenhet från processindustri, miljö eller tillståndspliktig verksamhet.
Som person är du drivande, trygg i ditt ledarskap och har förmåga att kombinera strategiskt tänkande med operativ närvaro. Du är strukturerad, kommunikativ och har lätt för att samarbeta i tvärfunktionella sammanhang. Du uttrycker dig obehindrat på svenska och har goda kunskaper i engelska.
