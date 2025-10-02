Produktionschef till Ahlsells Logistikcentrum
Ahlsell befinner sig i en spännande fas av transformation. Vi har nyligen lanserat en helt ny site till vårt logistikcentrum och påbörjat expansion och ombyggnation av vår befintliga - med fokus på automation, ny teknik och framtidens arbetssätt. Här möter människan tekniken i en miljö där smart automation och engagerat ledarskap samverkar för att skapa en hållbar och effektiv logistiklösning. Nu söker vi en Produktionschef som vill ta ett stort ansvar i att driva denna förändringsresa, med placering på vårt nya, moderna logistikcenter i Hallsberg. På Ahlsell kommer du till en varm kultur där våra värdeord enkelhet, ansvar och öppenhet genomsyrar vår verksamhet. Värdeorden beskriver hur vi arbetar och hur vi förhåller oss till kunder, leverantörer, samhället och inte minst, till varandra. På Ahlsell är medarbetarna det viktigaste vi har och tillsammans med vårt engagemang och kunskap kan vi varje dag bli bättre än igår. För att trivas hos oss gillar du att jobba i en öppen, positiv och entreprenörsdriven kultur där du får möjlighet att växa och utvecklas. Helt enkelt "den bästa tiden i ditt arbetsliv" - vårt medarbetarlöfte till dig!
Om rollen
Som Produktionschef har du ett övergripande ansvar för att planera, organisera, leda och utveckla din del av verksamheten. Du är en nyckelspelare i Driftledningen och rapporterar direkt till Driftchefen. Rollen innebär ett stort mandat - både strategiskt och operativt - där du driver utvecklingen av processer, teknik, ledarskap och medarbetarskap.
Du leder en avdelning om ca 200 personer, varav 10 underordnade chefer, där du säkerställer att verksamheten når sina mål med hög kvalitet, effektivitet och affärsmässighet. Du är ansvarig för både långsiktig planering och den löpande driften med fullt ekonomiskt ansvar för ditt område.
Ditt ansvar omfattar bland annat:
* Att driva och följa upp verksamhetsplaner och driftmål
* Att leda förändringsarbete kopplat till automation och nya tekniska lösningar
* Att utveckla arbetssätt, metoder och processer för framtidens logistik
* Att vara en förebild i ledarskap och främja ett aktivt medarbetarskap
* Att rekrytera, coacha och utveckla chefer och medarbetare
* Att säkerställa arbetsmiljö, säkerhet och efterlevnad av lagar och policys
* Att ta ansvar för budget, investeringar och affärsmässiga beslut
Vi söker dig som
* Har erfarenhet av att leda andra chefer inom logistik/supply chain
* Har god förståelse för ekonomi och affärsmannaskap
* Är trygg i att driva förändring och utveckling i komplexa miljöer
* Har ett coachande och tydligt ledarskap
* Är van att arbeta med systematiskt arbetsmiljöarbete och ständiga förbättringar
Du blir en del av
* Driftorganisationen
* Ett engagerat och framåtlutat ledningsteam
* En kultur som präglas av ansvar, utveckling och samarbete
Vill du vara med och forma framtidens logistik hos Ahlsell? Då är det här din nästa utmaning.
I den här rekryteringen samarbetar Ahlsell med Jurek Recruitment and Consulting och får frågor kring tjänsten är du varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryteringskonsult Matilda Thelin matilda.thelin@jurek.se
eller Cecilia Strååt cecilia.straat@jurek.se
Varmt välkommen med din ansökan!
Om Ahlsell
Ahlsell finns där människor bor, arbetar och lever sina liv. Som ledande distributör av teknisk installation driver vi tillsammans med våra kunder utvecklingen för de som tillverkar, installerar, bygger, reparerar och underhåller. Med ett brett sortiment av hållbara produkter och tjänster, vår specialistkunskap och med logistik i världsklass är det vårt jobb att göra våra professionella kunders vardag enklare. Med en omsättning på ca 50 miljarder SEK, ca 7 500 medarbetare, över 300 butiker och fyra centrallager, gör vi allt för att uppfylla vårt kundlöfte: Ahlsell gör det enklare att vara proffs. Ersättning
