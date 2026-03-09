Produktionschef Stockholm Norr
Är du en stark och engagerad ledare som vill ta sig an ett nyckeluppdrag i en verksamhet med starkt driv, tydlig framtidsambition och stora möjligheter att göra verklig skillnad?
Om företagetHeidelberg Materials Betong Sverige AB är en marknadsledande tillverkare och leverantör av fabrikstillverkad betong till både byggindustrin och privatpersoner i Sverige. För oss är våra värderingar; ledarskap, medarbetarskap, kollega och kund viktiga och genomsyrar vår vardag. Våra verksamheter är spridda från Malmö i söder till Östersund i norr. Vi har runt 120 engagerade och kompetenta medarbetare som tillsammans arbetar för hållbart byggande. Vi har 33 fabriker fördelade i 3 regioner samt huvudkontor i Stockholm och är en del av Heidelberg Materials-koncernen.
Om tjänstenSom Produktionschef Stockholm Norr har du det övergripande ansvaret för produktionen i regionen och leder verksamheten genom ett tydligt, närvarande och engagerande ledarskap. Rollen är både operativ och strategisk med fokus på att skapa struktur, säkerställa hög leveransprecision samt driva en säker och hållbar produktion där kvalitet, arbetsmiljö och miljökrav är centrala.
Som produktionschef förväntas du vara nära verksamheten, bygga starka team, utveckla arbetssätt och säkerställa att produktionen levererar rätt kvalitet i rätt tid. I denna roll kommer du att rapportera till Regionchefen och ingå i ledningsgruppen för Stockholm/Norr.
Huvudsakliga ansvarsområdenLeda, utveckla och följa upp produktionen i regionen med fullt ansvar för resultat
Stort fokus på arbetsmiljö, säkerhet och kvalitet
Ekonomisk uppföljning med varje enhet
Fullt personalansvar för all personal
Driva förbättringsarbete och utveckling av struktur och arbetssätt
Om dig
Vi ser att du är en erfaren och trygg ledare med förmåga att ta ett helhetsansvar för en komplex produktionsverksamhet. Du har vana av att skapa struktur och följa upp verksamhetens resultat på ett tydligt och affärsmässigt sätt. Du besitter även en god systemkunskap. Du behärskar det svenska och engelska språket i både tal och skrift.
Du kommer att ingå i ett team som självständigt sköter produktion och planering. Hälsa och säkerhet är av yttersta vikt för Heidelberg Materials. Vi förväntar oss att alla medarbetare följer gällande säkerhetsföreskrifter, rutiner och policys så att våra verksamheter bedrivs så säkert som möjligt.
Så här är det att arbeta på Heidelberg Materials BetongDu erbjuds stora möjligheter att utvecklas i ditt jobb samtidigt som du är viktig del i vårt arbete att utveckla hållbara byggmaterial och lösningar för framtiden. Vi sätter stort värde i ditt personliga engagemang i en inkluderande miljö. För att du ska må bra, trivas och känna trygghet har vi kollektivavtal, goda villkor och flera förmåner som du har nytta av på jobbet och på din fritid.
AnsökanTycker du att detta låter intressant? Skicka in din ansökan i form av CV genom att klicka på knappen "ansök här".
Urval och intervjuer sker löpande, så skicka in din ansökan så snart som möjligt.
Vill du veta mer, kontakta ansvariga rekryteringskonsulter Linus Elghorn, linus.elghorn@hrmab.se
tel. +46 76 762 46 86 eller Axel Stubbing, axel.stubbing@hrmab.se
tel. +46 70 284 77 67.
