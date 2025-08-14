Produktionschef ref. nr. 100/25
Kalix kommun / Chefsjobb / Kalix Visa alla chefsjobb i Kalix
2025-08-14
, Haparanda
, Luleå
, Överkalix
, Övertorneå
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Kalix kommun i Kalix
, Övertorneå
, Arvidsjaur
, Upplands Väsby
eller i hela Sverige
Vill du ha ett arbete där du har en nyckelroll inom delar av avdelningen för teknisk försörjning? Vill du ha ett arbete där du med god organisatorisk och kommunikativ förmåga kan vara med och driva verksamheten mot en tydlig målbild? Vill du vara med och göra Kalix kommun bättre? Välkommen med din ansökan!Publiceringsdatum2025-08-14Dina arbetsuppgifter
Som produktionschef kommer du ansvara för områdena Gata/Park som innefattar verksamhet inom berörda områden som exempelvis trafikbelysning och förrådsverksamhet. I din roll har du ett helhetsansvar för budget, verksamhet och personal. Du kommer bland annat ansvara för att upprätta, revidera och genomföra underhålls- och investeringsplaner.
Som stöd i daglig verksamhet kommer du ha produktionsledare på respektive enhet Gata och Park, samt att du kommer ingå i avdelningens ledningsfunktion som samordnar verksamheten inom avdelningens alla områden.
Vi söker
Vi söker dig som har en ingenjörsutbildning inom området eller annan erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
Körkort är ett krav för anställningen.
Du är en modern ledare och har förmågan att leda människor och arbetsgrupper till sin fulla potential. För att passa i denna anställning krävs det att du kan arbeta strukturerat och har en god organisatorisk och administrativ förmåga för att kunna driva verksamheten framåt mot en tydlig målbild. Vidare är du en person som har lätt att samarbeta, är noggrann och uthållig.
Du har god kommunikativ förmåga och kan arbeta med många ärenden parallellt i en politiskt styrd organisation. Du hanterar även det svenska språket väl i tal och skrift.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Vi erbjuder
Som medarbetare i Kalix Kommun har du många förmåner, såsom bl.a. :
semesterväxling
förmånscykel
bidrag för att studera på fritiden
läs mer om våra förmåner på www.kalix.se/formanÖvrig information
Läs om arbetsplatsen, via länkarna nedan:
Kalix kommuns samhällsbyggnadsförvaltning
Kalix kommun är ett förvaltningsområde för finska och meänkieli. Kunskaper i dessa är meriterande.
Din ansökan behandlas enligt Dataskyddsförordningen (GDPR).
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare annonser. Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kalix kommun
(org.nr 212000-2692), https://www.kalix.se/ Arbetsplats
Kalix Kommun Kontakt
Avd.chef teknisk försörjning
Per Nilsson per.nilsson@kalix.se 0923-650 35 Jobbnummer
9458052