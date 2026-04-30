Produktionschef Mark & Anläggning
Prowork Bemanning AB / Byggjobb / Ludvika Visa alla byggjobb i Ludvika
2026-04-30
, Smedjebacken
, Ljusnarsberg
, Fagersta
, Säter
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Prowork Bemanning AB i Ludvika
, Smedjebacken
, Borlänge
, Hedemora
, Gagnef
eller i hela Sverige
Vår kund växer och söker nu en trygg och erfaren Produktionschef som vill vara med och utveckla verksamheten i Dalarna.
Det här är en möjlighet för dig som vill ta ett tydligt ledaransvar, arbeta nära projekten och samtidigt vara en del av en stabil, välorganiserad och långsiktig verksamhet med stark framtidstro.
Om verksamheten
Vår kund bedriver mark-, energi- och anläggningsprojekt åt främst offentliga beställare i Dalarna. Fokus ligger på kvalitet, säkerhet och långsiktig lönsamhet. Exempel på projektområden:
VA-ROT och nyanläggning av VA (AB04)
Mark- och grundläggningsarbeten för skolor, förskolor och äldreboenden
Interna markprojekt kopplade till större byggentreprenader
Verksamheten i består idag av en sammansvetsad och prestigelös grupp med låg personalomsättning.
Rollen som Produktionschef
Som Produktionschef har du helhetsansvar för produktion, ekonomi och arbetsmiljö i dina projekt. Du leder och utvecklar projektteamet och säkerställer att arbetet bedrivs enligt avtal, tidplan, budget och kvalitetskrav.
Du är en närvarande ledare som trivs ute i projekten och som bygger förtroende genom tydlighet, struktur och god kommunikation.
Dina huvudsakliga ansvarsområden
Leda och följa upp produktionen i pågående projekt
Säkerställa arbetsmiljö, kvalitet och framdrift
Ekonomistyrning, prognoser och månadsavstämningar
Kundansvar och kontraktshantering enligt AB04
Planering, resursfördelning och uppstart av nya projekt
Utveckla teamet och skapa delaktighet
Bygga långsiktiga relationer med beställare
Vem söker vi?
Vi söker en trygg, strukturerad och kommunikativ ledare som trivs i en organisation med tydliga processer och höga krav på säkerhet, kvalitet och ordning och reda. Du har ett affärsmässigt helhetsperspektiv, arbetar nära produktionen och leder genom andra - med fokus på att skapa förutsättningar för teamet snarare än att själv vara operativ i detaljerna.
Du fungerar väl i ett mindre, sammansvetsat team där samarbete, prestigelöshet och relationer är viktiga, samtidigt som du är bekväm med att ta ansvar, fatta beslut och stå stadigt i rollen som Produktionschef. Du uppskattar struktur, uppföljning och långsiktighet, och trivs med att arbeta metodiskt med ekonomi, planering, arbetsmiljö och kunddialog.
Som person är du lyhörd och tydlig i din kommunikation, bygger förtroende över tid och har förmågan att prioritera rätt i en vardag där flera frågor pågår parallellt. Du vill utveckla både verksamheten och människorna omkring dig och ser värdet i att arbeta i en stabil organisation där hållbara projekt, nöjda kunder och ett välmående team är viktigare än kortsiktiga lösningar.
För att kvalificera till rollen behöver du checka av följande
Byggteknisk utbildning eller motsvarande erfarenhet
Flera års erfarenhet som Produktionschef, Platschef eller motsvarande inom mark/anläggning
Erfarenhet av VA- och markprojekt
God kontraktsförståelse (AB04)
Bas-U
God IT-vana och erfarenhet av digitala hjälpmedel
God svenska i tal och skrift
B-körkort
Meriterande
Tidigare erfarenhet som arbetsledare eller yrkesarbetare
Fördjupning inom VA-arbeten eller grundläggning
Varför välja oss?
Hos oss får du en trygg och stabil arbetsgivare med tydliga strukturer och processer som underlättar vardagen. Vi har en stark säkerhetskultur och erbjuder en god arbetsmiljö där du får arbeta långsiktigt med projekt som ger resultat över tid. Inom koncernen finns stora utvecklingsmöjligheter för dig som vill växa, och du får dessutom tillgång till bruksbil samt goda förmåner.
Placering
Dalarna - främst Hedemora, Borlänge, Falun och Ludvika.
Rekryteringsprocess
Låter det här som din nästa utmaning? Skicka in din ansökan via länken, urval och intervjuer sker löpande. Vi tar inte emot ansökningar via mail. Kontakta ansvarig rekryterare Sanna Vestin 073-506 68 39 om du har frågor eller önska presentera dig själv i samband med din ansökan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Prowork Bemanning AB
(org.nr 556967-7072)
För detta jobb krävs körkort.
Prowork Kompetens Jobbnummer
9885387