Produktionschef Entreprenad till Åkesson Bygg
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Om jobbet
Är du en trygg ledare med erfarenhet från byggproduktion? Vill du driva projekt nära produktionen med fokus på arbetsmiljö, tidplan, kvalitet och ekonomi? Nu söker Åkesson Bygg i Kalmar en Produktionschef som vill leda byggprojekt från planering till färdig leverans.Publiceringsdatum2026-06-23Om företaget
Åkesson Bygg är ett etablerat byggföretag i Kalmar med lång erfarenhet av byggprojekt i olika omfattning. Vi arbetar nära våra kunder och är stolta över att leverera med hög kvalitet, ordning och reda samt starkt engagemang.
Hos oss är samarbete, yrkesstolthet och ansvarstagande viktiga delar av vardagen. Vi vill vara en partner till kunden och skapa projekt där medarbetare, underentreprenörer och kunder känner delaktighet och förtroende.
Tjänstebeskrivning
Som Produktionschef ansvarar du för att leda tilldelade byggprojekt med fokus på produktion, tidplan och ekonomi. Du arbetar nära projektchef och har en central roll på byggarbetsplatsen där du planerar, leder och följer upp det dagliga arbetet.
Rollen innebär ett praktiskt och närvarande ledarskap. Du håller dagliga pulsmöten, samordnar personal, underentreprenörer och leveranser samt säkerställer att projektet har rätt resurser. Du ansvarar även för arbetsberedningar, tidplaner och att ritningar och handlingar finns tillgängliga i god tid.
En viktig del av uppdraget är arbetsmiljö och säkerhet. Du ansvarar för den dagliga arbetsmiljön, genomför riskbedömningar och skyddsronder, hanterar tillbud och säkerställer att lagkrav och interna rutiner följs. Vid omedelbara säkerhetsrisker har du befogenhet att avbryta arbeten.
Du följer löpande upp timmar, kostnader och prognoser mot kalkyl tillsammans med projektchef. Du rapporterar avvikelser, driver och dokumenterar ÄTA-arbeten samt säkerställer korrekt underlag för fakturering och uppföljning.
Du säkerställer även att arbeten utförs enligt handlingar, kontrakt och kvalitetsplan. Det innebär att planera och följa upp egenkontroller, förebygga och hantera fel samt medverka vid besiktningar och slutdokumentation.
Som ledare är du kontaktperson gentemot beställare, konsulter och underentreprenörer. Du skapar tydlig kommunikation i projektet och ser till att risker och problem lyfts i tid.
Placeringsort Kalmar eller Karlskrona. Du rapportera till Projektchefen.Kvalifikationer
Vi söker dig som har erfarenhet av byggproduktion i motsvarande roll och är van att ta ansvar för produktion, tidsplanering och ekonomi. Du har god förståelse för byggteknik och projektets olika skeden samt vana av att arbeta med underentreprenörer.
Du har grundläggande kunskap om entreprenadjuridik, exempelvis AB och ABT, och är trygg i att följa upp kalkyl, tid, kostnader och avvikelser. Erfarenhet av ÄTA-hantering, arbetsmiljöarbete, egenkontroller och besiktningar är relevant.
Som person är du strukturerad, lösningsorienterad och ansvarstagande. Du är en tydlig ledare med god kommunikativ förmåga och trivs med att skapa framdrift på arbetsplatsen. Du har förmåga att fatta beslut, prioritera och säga ifrån i tid.
Vi ser gärna att du har ett naturligt ordningssinne, är stresstålig och föregår med gott exempel i kontakten med medarbetare, underentreprenörer och kund.
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I denna rekrytering samarbetar Åkesson Bygg med NearYou.
Har du frågor är du välkommen att kontakta rekryteringskonsult Johan Eriksson på 0766776873 eller via mejl: johan.eriksson@nearyou.se
.
Din ansökan skickar du in via NearYous hemsida snarast, dock senast söndag 2 augusti 2026. Urval sker löpande, så skicka gärna in din ansökan redan idag. Processen startar vecka 32
Med anledning av GDPR ber vi dig att utesluta de sista fyra siffrorna i ditt personnummer samt eventuella referenskontakter i din ansökan eller ditt CV. Vi tar inte emot CV via e-post.
Välkommen med din ansökan!
Om NearYou
NearYou är ett rekryterings- och bemanningsföretag med kontor i 17 städer. Vi har gått från att vara ett bolag bland andra i branschen till att bli en samhällsaktör. Med oss som partner och arbetsgivare lovar vi att ge mer av det vi är bäst på. Vi är bäst på att vara nära, mänskliga och en motpol till stress, människor som statistik och en alltför opersonlig digitalisering.
Vi är hos dig, ett handslag, ett löfte. För dig som kandidat innebär det en aktör som backar dig, oavsett var i karriären du är och vill vara. Vi vill vara tryggheten i en snabb värld. Vi stöttar, utmanar och frågar hur det går. Helt naturligt, tycker vi. Läs gärna mer om oss på www.nearyou.seÖppen
för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare NearYou Sverige AB
(org.nr 556600-7273), https://nearyou.se
Kaggensgatan 17 (visa karta
)
392 32 KALMAR Arbetsplats
Åkesson Bygg AB Kontakt
Johan Eriksson johan.eriksson@nearyou.se 0766776873 Jobbnummer
9974196