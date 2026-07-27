Produktionschef
Grön Stad Mark Och Anläggning AB / Byggjobb / Stockholm Visa alla byggjobb i Stockholm
2026-07-27
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ProduktionschefDITT NYA ARBETE
Som produktionschef kommer du att ansvara för projekt inom skötsel av utemiljöer - från lekplatser och skolor till parker och torg. Du förväntas leda och utveckla verksamhetens affärer och medarbetare. I rollen som produktionschef har du tydligt ansvar för personal, resultat och kunder. Du ansvarar för att produktionen drivs med hög lönsamhet, god kvalitet och nöjda kunder. Tillsammans med dina medarbetare planerar du verksamheten på ett optimalt sätt.
Anställningen är en provanställning (tillsvidareanställning) på heltid med start snarast, med hänsyn till uppsägningstid.
VEM ÄR DU
Vi söker dig som har utbildning inom trädgårds- och eller markanläggning samt erfarenhet från liknande roller. God datorvana, B-körkort samt att du talar svenska, flytande i tal och skrift, är krav.
Som person är du driven, engagerad och trivs med att leda. Därigenom skapar du engagemang och delaktighet i ditt team. Du är affärsmässig och har stort kundfokus. Du har förmåga att inspirera och leda andra i en roll där god planering är A och O. Du är ansvarstagande, har lätt att prioritera och har en känsla för att se helheten. Du drivs av att effektivisera och driva igenom förbättringar på arbetsplatsen. Vidare är du en utåtriktad och anpassningsbar person som trivs att jobba i team och arbeta för att få alla att dra åt samma håll.
VILKA ÄR VI
Vi på Grön Stad tror på att skapa en grönare framtid tillsammans. Vi brinner för goda kundrelationer och att få utemiljöer där våra kunder trivs och vill spendera sin tid. Företaget har stark tillväxt med fokus på trädgårds- och anläggningsskötsel samt trädvård och vinterunderhåll. Våra kunder består av bostadsrättsföreningar, samfälligheter, företag och offentligt upphandlade avtal runt om i Stockholmsområdet.
Vår vision är att skapa "En grön stad för nästa generation" vilket genomsyrar allt vi gör i vår vardag. Kundmöten, planering och ordning till långsiktig skötsel och planteringar.
Känner du igen dig?
Skicka in din ansökan redan idag – vi rekryterar löpande och vill gärna höra från dig så snart som möjligt.
KONTAKT OCH ANSÖKAN
För mer information är du välkommen att kontakta Johan Svartgren, Operativ Chef, tel: 070-6951895. Ansökan skickas senast den 31a Augusti.
Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8125196-2116598". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Grön Stad Mark Och Anläggning AB
(org.nr 559270-3507), https://jobb.gronstad.se
Storängsvägen 8 (visa karta
)
115 42 STOCKHOLM Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Grön Stad Jobbnummer
10012182